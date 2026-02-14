La Penúltima y nos vamos
Podcast | Charla con Rodrigo González, el gurú canario de los vinos
El sumiller regresó a las Islas tras una trayectoria profesional repleta de éxitos en el ámbito de la alta gastronomía
Está al frente de las operaciones del Grupo Venture Collections, la rama más exclusiva de la poderosa empresa hostelera. Ahí encontró su sitio en su regreso estelar a casa, tras haber trabajado -y triunfado- en proyectos del más alto nivel, como el del reputado cocinero Dani García, formando parte del equipo que logró la tercera estrella Michelin. Ahí se adentró en el complejo mundo de la alta cocina y del vino, desarrollando habilidades especiales en la compra y manejo de la bebida, llegando a gestionar uno de los grandes grupos de compradores del mundo del vino. Amante y fiel defensor del vino canario, Rodrigo es ahora un fichaje estrella, no solo para el grupo para el que trabaja, sino para el sector vinícola de las Islas.
Debido a la alta rotación de los vinos en los negocios de Venture Collections, su nariz es buscada por grandes bodegueros con la esperanza de que sus botellas formen parte de su mapa líquido, ese que puede llevar al éxito a numerosos proyectos. Además, durante esta charla en el podcast gastronómico de Canarias, Rodrigo González analiza el panorama gastronómico de Canarias, tendencias de consumo y comparte algunos de sus restaurantes y vinos predilectos. Una clase magistral de un canario de oro en el placentero mundo de la vid.
