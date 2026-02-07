La Penúltima y nos vamos
Podcast | Gastronomía e influencers: la visión de Canaryfoodies
Marcos y Cristina están detrás de uno de los perfiles foodies en redes más respetados de Canarias
¿Cuánto se gasta un influencer en los restaurantes? ¿Es verdad que los invitan a todo? ¿Cómo hacen la selección de restaurantes a visitar? ¿Les cobran a los restaurantes por sus visitas? A estas y otras muchas cuestiones responde Marcos Ascanio en el nuevo episodio del podcast gastronómico de Canarias, donde nos adentramos en el mundo de los influencers gastronómicos para conocer más de cerca la historia de Canaryfoodies, un perfil que lleva años triunfando en redes sociales gracias a sus recomendaciones de restaurantes, y que además se han ganado el respeto de los cocineros que los reciben.
- Los aficionados del CD Tenerife podrán ver gratis el partido contra el Bilbao Athletic: fecha, horario y cómo seguir el encuentro por TV y Streaming
- Tarife propone poner coto a actuaciones como la de Trapaseros
- Árboles y toldos para convertir la comercial calle Castillo en un refugio climático
- Localizan sin vida al parapentista accidentado en la costa de Puerto de La Cruz
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Feria de Atracciones abre sus puertas en el recinto portuario
- La unidad móvil para personas sin hogar comenzará a rodar en Santa Cruz de Tenerife este trimestre
- El ‘búnker’ de Santa Cruz de Tenerife incluirá aparcamientos para no quitar plazas a los vecinos