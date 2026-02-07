Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Gastronomía e influencers: la visión de Canaryfoodies

Marcos y Cristina están detrás de uno de los perfiles foodies en redes más respetados de Canarias

Marcos Ascanio, durante la entrevista.

Marcos Ascanio, durante la entrevista. / E.D.

Jose Luis Reina

Jose Luis Reina

Santa Cruz de Tenerife

¿Cuánto se gasta un influencer en los restaurantes? ¿Es verdad que los invitan a todo? ¿Cómo hacen la selección de restaurantes a visitar? ¿Les cobran a los restaurantes por sus visitas? A estas y otras muchas cuestiones responde Marcos Ascanio en el nuevo episodio del podcast gastronómico de Canarias, donde nos adentramos en el mundo de los influencers gastronómicos para conocer más de cerca la historia de Canaryfoodies, un perfil que lleva años triunfando en redes sociales gracias a sus recomendaciones de restaurantes, y que además se han ganado el respeto de los cocineros que los reciben.

