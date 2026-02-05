Vídeoreceta de la semana: Bizcochón de galletas de chocolate

Esta receta de Bizcochón de galletas de chocolate (tipo Príncipe) es una versión casera de en la que las galletas de chocolate se trituran y se integran directamente en la masa para darle un sabor intenso y textura única.

Ingredientes:

500 gr. de galletas de chocolate tipo "príncipe"

400 ml. de leche

6 huevos medianos

200 ml. de aceite de girasol

240 gr. de azúcar

7 gr. de levadura

Azúcar glass y galletitas para decorar

Elaboración: