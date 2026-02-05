Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Bizcochón de galletas de chocolate

El resultado es un bizcocho húmedo y con toques crujientes de galleta, ideal para meriendas o sobremesas

Bizcochón de galletas de chocolate

Bizcochón de galletas de chocolate / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Esta receta de Bizcochón de galletas de chocolate (tipo Príncipe) es una versión casera de en la que las galletas de chocolate se trituran y se integran directamente en la masa para darle un sabor intenso y textura única.

Ingredientes:

  • 500 gr. de galletas de chocolate tipo "príncipe" 
  • 400 ml. de leche 
  • 6 huevos medianos 
  • 200 ml. de aceite de girasol 
  • 240 gr. de azúcar 
  • 7 gr. de levadura 
  • Azúcar glass y galletitas para decorar

Elaboración:

  1. Lo primero que haremos será triturar las galletas. Cuando estén todas, reservamos en un recipiente
  2. Luego ponemos los huevos en un recipiente alto, le añadimos el azúcar y con un batidor de varillas eléctrico lo vamos batiendo
  3. Cuando haya adquirido un tono más blanquecino y haya duplicado, más o menos, su tamaño, lo llevamos a un bol amplio
  4. Le añadimos la leche sin dejar de remover, ya a mano. Y luego el aceite y seguimos mezclando todo muy bien
  5. A continuación, le añadimos las galletas trituradas, poco a poco y removiendo todo el rato. Luego la levadura tamizada y mezclamos muy bien para que se integren todos los elementos
  6. Tomamos un molde de tartas de 24 o 26 centímetros y engrasamos el fondo con aceite, extendiéndolo con una servilleta
  7. Luego lo forramos con papel de horno y le ponemos la masa dentro
  8. Horneamos más o menos 45 minutos a 180° o hasta que esté hecho. Lo sabremos si pinchamos con un palillo y este sale seco
  9. Luego lo dejamos enfriar, le echamos azúcar glass tamizado y lo decoramos con las galletitas

