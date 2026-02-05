Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Bizcochón de galletas de chocolate
El resultado es un bizcocho húmedo y con toques crujientes de galleta, ideal para meriendas o sobremesas
Esta receta de Bizcochón de galletas de chocolate (tipo Príncipe) es una versión casera de en la que las galletas de chocolate se trituran y se integran directamente en la masa para darle un sabor intenso y textura única.
Ingredientes:
- 500 gr. de galletas de chocolate tipo "príncipe"
- 400 ml. de leche
- 6 huevos medianos
- 200 ml. de aceite de girasol
- 240 gr. de azúcar
- 7 gr. de levadura
- Azúcar glass y galletitas para decorar
Elaboración:
- Lo primero que haremos será triturar las galletas. Cuando estén todas, reservamos en un recipiente
- Luego ponemos los huevos en un recipiente alto, le añadimos el azúcar y con un batidor de varillas eléctrico lo vamos batiendo
- Cuando haya adquirido un tono más blanquecino y haya duplicado, más o menos, su tamaño, lo llevamos a un bol amplio
- Le añadimos la leche sin dejar de remover, ya a mano. Y luego el aceite y seguimos mezclando todo muy bien
- A continuación, le añadimos las galletas trituradas, poco a poco y removiendo todo el rato. Luego la levadura tamizada y mezclamos muy bien para que se integren todos los elementos
- Tomamos un molde de tartas de 24 o 26 centímetros y engrasamos el fondo con aceite, extendiéndolo con una servilleta
- Luego lo forramos con papel de horno y le ponemos la masa dentro
- Horneamos más o menos 45 minutos a 180° o hasta que esté hecho. Lo sabremos si pinchamos con un palillo y este sale seco
- Luego lo dejamos enfriar, le echamos azúcar glass tamizado y lo decoramos con las galletitas