Planes gastronómicos para San Valentín y Carnaval en Tenerife

Febrero llega este año a Tenerife cargado de contrastes. El calendario ha querido que San Valentín coincida con uno de los primeros fines de semana fuertes del Carnaval de Santa Cruz, una de esas fechas marcadas en rojo para muchos tinerfeños. La ciudad se llena de música y disfraces; al mismo tiempo, la isla ofrece otras posibilidades.

Hay quienes no conciben estas fechas sin una peluca y ese bocadillo improvisado que, como siempre, nos salva la vida a mitad de la noche. Y hay quienes buscan justo lo contrario: un circuito de spa o una experiencia gastronómica que invite a bajar el ritmo. Lo interesante es que este año no hace falta elegir, porque la isla permite combinar todos los planes en una misma jornada.

El sur

Para quienes prefieren comenzar el día desde la calma, el sur de la isla concentra algunos de los planes más completos para estas fechas. Los spas funcionan como un paréntesis durante unas horas en medio de las festividades, con circuitos, masajes relajantes y propuestas que se completan con desayunos o brunch. En Abama Resort Tenerife, Sándara Wellness & Spa ofrece distintas opciones pensadas para disfrutar en pareja, combinando tratamientos, recorridos de agua y gastronomía. En Bahía del Duque, Bahía Wellness Retreat mantiene una línea similar, con rituales, circuitos y una cuidada oferta gastronómica que va desde sabores mediterráneos frescos hasta opciones con mayor carácter, dentro de una experiencia de spa consolidada y reconocible.

Creación de Kensei. / Eduardo Gorostiza

Desde ahí, la mesa aparece como una continuación natural del plan. En Las Terrazas de Abama Suites, Melvin plantea para San Valentín un menú degustación diseñado para la ocasión, donde la cocina de autor se despliega a partir del producto y la técnica. En esa misma línea, El Rincón de Juan Carlos, con dos estrellas Michelin, sigue siendo una referencia para quienes buscan vivir una experiencia gastronómica completa y compartir una de las propuestas culinarias más reconocidas de la isla. Para quienes prefieren cambiar de registro, Kensei, ubicado en el Hotel Bahía del Duque, ofrece una aproximación japonesa elegante y precisa, con un enfoque centrado en el producto, el corte y la técnica.

La capital

Plato de Los Tronkos. / Eduardo Gorostiza

Durante la semana del Carnaval, algunos locales del centro apuestan por cerrar unos días y tomarse un respiro. Otros, sin embargo, mantienen sus puertas abiertas y se convierten en refugio gastronómico para estos días.

En el entorno de La Noria, Guannabi se ubica en una antigua casa canaria reformada y propone una carta basada en el producto, ideal para compartir platos cuando lo que apetece es combinar ambiente y buena comida. Muy cerca, Soko ofrece una lectura más informal del recetario japonés, en formato taberna, con platos pensados para probar y compartir, una carta de coctelería bien trabajada y un estilo que encaja con la energía de estos días.

Para quienes prefieren una mesa reconocible, Los Tronkos se diferencia por su cocina de mercado con base castellana y canaria, a la que se suma su barra japonesa, funcionando como punto de encuentro habitual para quienes buscan opciones diversas.

Hacia el norte

Corte de carne del restaurante Brunelli's. / Eduardo Gorostiza

Sin alejarse demasiado de la capital, El Silbo Gomero sigue siendo una opción sólida para quienes buscan una mesa ligada al recetario tradicional y al producto local. También en pleno centro de La Laguna, Sorimba ofrece una cocina basada en la materia prima de proximidad, con una carta que combina platos reconocibles y una mirada personal.

En Tegueste, La Sandunga se suma como alternativa para quienes prefieren salir del eje más concurrido, con una propuesta apoyada en el mercado y en sabores bien definidos. Más al norte, en el Puerto de la Cruz, El Taller de Seve Díaz, recientemente reconocido por la Guía Michelin, plantea una cocina con una base técnica sólida y un discurso propio, mientras que Brunelli’s apuesta por carnes y brasas, sumando para estas fechas un menú especial de San Valentín.

Sin duda, este mes de febrero, sea cual sea el plan, está más cerca de lo que parece.