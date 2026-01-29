Tenerife cierra su histórica participación en Madrid Fusión con lleno absoluto en sus actividades y presencia destacada en los principales escenarios del congreso

Tenerife ha cerrado una presencia histórica en Madrid Fusión 2026. La isla, que ha acudido con una potente propuesta que incluía un stand de 400 metros cuadrados distribuido en cuatro espacios diferentes, así como presencia en los principales escenarios de la cumbre gastronómica, concluye con lleno completo en todas las actividades desarrolladas, con 1.100 asistentes en total, a los que se suman otras 1.000 personas y 4.000 catas profesionales personalizadas en el Túnel de los Vinos de Tenerife. En la jornada de hoy, el broche destacado lo ha puesto Alexis García, Mejor Pastelero de España 2024, con un ponencia sobre las distintas expresiones de la mantequilla.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, señala que “Tenerife ha estado presente en Madrid Fusión 2026 con una propuesta nuevamente renovada y más ambiciosa que nunca. El trinomio sector primariogastronomía y turismo es un gran catalizador de oportunidades de empleo, de desarrollo local y de diferenciación de destinos turísticos. La amplia variedad y calidad de nuestros productos locales, el territorio y los paisajes de la isla, los profesionales de la cadena de valor de la gastronomía, y el liderazgo de Tenerife como destino turístico son, entre otros, los grandes pilares en los que se sustenta la gastronomía de Tenerife y su repercusión tanto en el sector primario como en el turístico”.

El consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González señala que “la oferta gastronómica de Madrid Fusión ha puesto en primer plano el producto (gofio, mojos, carne cabra, pescado local, viejas, queso, vinos de Tenerife, cerveza artesanal, etc.] y a los productores, reconociendo su papel esencial como origen de una cocina con identidad. A este valor se suma el talento y la creatividad de los chefs, capaces de interpretar esas materias primas excepcionales y transformarlas en experiencias gastronómicas únicas”. El consejero añade que “desde una mirada contemporánea y respetuosa, los cocineros supieron exprimir todo el potencial del producto, combinando técnica, sensibilidad y creatividad, sin perder el vínculo con el territorio”.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, subrayó que “concluimos esta tercera y última jornada de Madrid Fusión con una enorme satisfacción y la certeza de haber logrado un trabajo en equipo excepcional. Más de 120 profesionales de toda la cadena de valor y 6 municipios de la isla han acompañado al equipo de Turismo de Tenerife y al área de Agricultura y Sector Primario del Cabildo insular para mostrar al mundo la riqueza gastronómica de la isla, a través de nuestros productos locales y nuestros vinos, poniendo en valor la singularidad del territorio, la excelencia de su materia prima y una diversidad culinaria capaz de emocionar a paladares de cualquier lugar del mundo”.

En este sentido, Melwani destacó que “Tenerife ha despertado emociones de la mano de sus principales prescriptores y reafirma su posicionamiento como destino gastronómico de referencia. Nuestra presencia en Madrid Fusión ha sido una magnífica oportunidad para proyectar internacionalmente nuestros productos locales y vinos, el excelente talento local, consolidando su reconocimiento y prestigio más allá de nuestras fronteras”.

Actividades

El aroma a los exquisitos barraquitos dio inicio a la última jornada de Tenerife en Madrid Fusión 2026. Un inicio que, paralelamente, protagonizó también la isla en el Escenario Pastry, dedicado al mundo dulce. Allí, el reconocido pastelero Alexis García (100% Hojaldre, Santa Cruz de Tenerife), abrió un nuevo mundo al sector, mostrando sus últimas investigaciones en la mantequilla y desvelando las nuevas expresiones de esta grasa que ha generado en su I+D+i.

En cuanto a las actividades del stand, como en los días anteriores, se ocuparon todas las sillas de todos los talleres y almuerzos. Entre los primeros, el afinado de los quesos de cabra de Tenerife, los nuevos formatos del brunch, el panettone evolucionado, mesa redonda sobre los cereales, las tradicionales ‘agüitas guisadas’ de Tenerife, cata de los vinos de autor, cata de licores con alma o las jareas de los pescados de Tenerife.

Almuerzos y Túnel de los Vinos

La Zona Interactiva, “Costa y medianías”, contó con la participación de Diana Marcelino, chef del restaurante El Secreto de Chimiche (Granadilla de Abona), y Francesco Carbone, chef del restaurante El Mirador de la Marina (San Miguel de Abona). La propuesta gastronómica incluyó un roll de cabrito al salmorejo, guiso de judías manteca con cochino negro ahumado, pulpito frito con gofio y vinagreta de plátano, y un estofado de corvina salada con leche de cabra y batata amarilla. La experiencia se completó con los vinos D.O.P. Islas Canarias presentados por Ruth Mesa.

En la Zona Restaurante, “Legumbres, origen y evolución”, intervinieron Juan Carlos Clemente, asesor gastronómico; Desirée Afonso Morales, jefa de Unidad del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife; y Alfredo Marrero, director creativo y jefe de producción de Boutique Relieve. El recorrido culinario incluyó platos como chícharos con productos tropicales y pulpo, lenteja de Teno estofada con calamar y especias, judías parral con conejo y pimienta, judías manteca con col y cochino negro, además de un helado de judía manteca y un bizcocho de garbanzos con chocolate y naranja. Los vinos estuvieron a cargo de Carlos Enrique García (Bodega Arautava, D.O. Valle de La Orotava), Manuel Luis Hernández (Bodega Tafuriaste, D.O. Valle de La Orotava), Javier Luaces (Bodega El Rebusco, D.O. Valle de Güímar) y Yariza de León (Bodega Tempus, D.O. Valle de Güímar).

La Zona de Catas, “Biodiversidad y patrimonio”, reunió a Pedro Nel, chef del restaurante Etéreo by Pedro Nel (Santa Cruz), y a David Alejandro Guevara, chef del restaurante La Casona del Vino (Candelaria). Se presentaron elaboraciones como pámpano en cocción lenta con emulsión de su colágeno, chicharrón de sus pieles y AOVE de Tenerife; lentejas estofadas; la evolución del cochino negro con papas bonitas; y una propuesta de inspiración volcánica. El maridaje corrió a cargo de María Paz Gil, con vinos de la D.O. Tacoronte-Acentejo.

Muchísimos profesionales aprovecharon la última oportunidad este año para conocer y degustar los vinos de las seis DO de Tenerife en el Túnel de los Vinos de Tenerife, en la zona Wine Edition. Las catas personalizadas se sucedieron hasta el mismo cierre del congreso. Otro gran éxito de unos vinos referente volcánico de singularidad y alta calidad en el mundo. El de Tenerife se convirtió en el espacio más deseado de la Wine Editon.