Granadilla de Abona lleva su excelencia gastronómica a Madrid Fusión 2026

El municipio de Granadilla de Abona participó en Madrid Fusión 2026, el congreso gastronómico más importante de España, con una cuidada propuesta basada en la tradición, el producto local y la excelencia culinaria. El Ayuntamiento, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, dirigida por Carmen Mesa, llevó a la capital una destacada representación de profesionales del sector de la restauración y una selección de productos emblemáticos del municipio.

En esta edición, los restaurantes El Ancla, de la mano de los chefs Jesús Marrero y Adonis Machuca; El Empaquetado, con Yannick Duflocq, y El Secreto de Chimiche, representado por Diana Marcelino, presentaron lo mejor de nuestro municipio. Todo esto, junto a una gran variedad de productos que reflejan la diversidad y autenticidad de Granadilla de Abona, como el gofio artesanal del Molino de Gofio de Granadilla; el aceite Tiro Liro, reconocido por su excelencia; el aceite Flor de Afife, de categoría virgen extra premium; los vinos locales de Frontos y Mencey Chasna y los exquisitos dulces de María Isidra Dorta.

Asimismo, la empresa local Gomeralia Catering, representada por Teresa Mesa y Servando Clemente, acudió de la mano del Cabildo de Tenerife como referente del sector, siendo una de las compañías que abastece a las grandes producciones cinematográficas que se desarrollan en la isla.

El municipio de Granadilla de Abona participó en Madrid Fusión 2026, / Granadilla

Por su parte, Carmen Mesa destacó que la presencia de Granadilla de Abona en Madrid Fusión “permitió mostrar la excelencia de su gastronomía y del producto local, desde costa hasta las medianías, poniendo en valor el trabajo de sus restauradores y productores”. Asimismo, subrayó que esta participación refleja “el compromiso con el desarrollo local, la sostenibilidad y la proyección exterior del municipio como destino gastronómico de referencia”.

Esta participación se suma a una trayectoria de acciones de promoción y fortalecimiento del sector primario y gastronómico local que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y su Agencia de Empleo y Desarrollo Local impulsan desde hace años, consolidando la marca y el posicionamiento del municipio como referente culinario dentro y fuera de Canarias. Madrid Fusión 2026, celebrado los días 26, 27 y 28 de enero en IFEMA Madrid, supuso un escaparate único para la gastronomía local y para demostrar cómo se trabaja el producto de proximidad, respetando la tradición y elevándolo a los más altos estándares de la gastronomía contemporánea.

Este año, Tenerife contó con su mayor estand hasta la fecha, con 400 metros cuadrados organizados en cuatro zonas diferenciadas —interactiva, restaurante, zona de catas y espacio dedicado a la gastronomía local—, que actuó como un gran escaparate de la cocina isleña bajo el lema “El cliente toma el mando”, destacando el papel activo del consumidor en la elección de productos de alta calidad y de origen sostenible.