Vídeoreceta de la semana: Dorada con soja y jengibre

Partiendo de unos lomos de dorada, que te preparan en tu supermercado o pescadería de confianza, le añadimos unas arvejas, bacon, unas alcaparras y un sofrito ligero, el jengibre, toque de soja ¡y tenemos platazo a la mesa!

Ingredientes:

4 lomos de dorada

Una cebolla

Tres o cuatro dientes de ajo

Dos tomates (sin semillas)

Un trozo de 4 centímetros de jengibre fresco

100 gr. de bacon

50 gr. de arvejas

Un puñado de alcaparras

Salsa de soja

Sal marina

Pimienta negra molida

Mantequilla

Aceite de oliva

Elaboración: