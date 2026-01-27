Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Dorada con soja y jengibre
Plato sencillo, económico y rico. Que además es fácil de preparar.
Partiendo de unos lomos de dorada, que te preparan en tu supermercado o pescadería de confianza, le añadimos unas arvejas, bacon, unas alcaparras y un sofrito ligero, el jengibre, toque de soja ¡y tenemos platazo a la mesa!
Ingredientes:
- 4 lomos de dorada
- Una cebolla
- Tres o cuatro dientes de ajo
- Dos tomates (sin semillas)
- Un trozo de 4 centímetros de jengibre fresco
- 100 gr. de bacon
- 50 gr. de arvejas
- Un puñado de alcaparras
- Salsa de soja
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Mantequilla
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Hervimos tres minutos las arvejas en agua con sal. Reservamos
- En una sartén con una mezcla de aceite y mantequilla, rehogamos la cebolla cortada en juliana y el bacon a trozos
- Pasados cinco minutos, añadimos el jengibre en juliana fina. Y seguimos rehogando
- Pasados cinco minutos más, acomodamos los lomos de dorada, con la piel hacia abajo, salpimentamos y regamos con soja
- Añadimos las arvejas y las alcaparras. Tapamos y dejamos hacer el tiempo que lleven, pero controlando que no se nos sobre cocine el pescado
- La denuncia por acoso a un profesor de Economía de la ULL prescribe sin sanción de la universidad
- Los ‘tricampeones’ del concurso coreográfico del Carnaval se independizan
- El Coro Vanya Moneva visita el Ayuntamiento de La Laguna en el marco del Festival de Música de Canarias
- Importancia del español
- Parece un bar de Sevilla o Córdoba, pero está en Tenerife: así es la freiduría que "sabe y huele como Triana"
- Estas son las once candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- El antiguo bar del puerto que ahora sirve el mejor bocadillo de Tenerife: su restaurante reabre con recetas de más de medio siglo