Tenerife inaugura su potente propuesta en Madrid Fusión 2026 mostrando la calidad, singularidad y variedad de su cocina atlántica

Tenerife ha vuelto a destacar en el arranque de una nueva edición de Madrid Fusión, de la que es patrocinador oficial, donde ha deleitado con los encantos de su cocina atlántica. La potente propuesta de la isla incluye el desarrollo de más de 60 actividades en los cuatro espacios diferenciados de su stand de 400 metros cuadrados, su tradicional Túnel del Vino o presencia en los principales escenarios de la cumbre gastronómica.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señaló que “hemos arrancado Madrid Fusión con las propuestas más ambiciosas de Tenerife, que tiene que ver con lo mejor de nuestro producto, con la alta cocina y con nuestros profesionales, sumando sinergias y es esfuerzos defendiendo el destino, que es líder en gastronomía, despertando emociones. Podemos lucir con orgullo que la gastronomía de Tenerife es reconocida en el mercado nacional. El 70% de los visitantes peninsulares degusta la gastronomía de Tenerife. Asimismo, el hecho de tener una gastronomía fuerte hace que el gasto en destino mejore y aumente. Es una oportunidad para sentar el empleo turístico. La gastronomía no se ve ya como una oferta de trabajo residual”, destacó Afonso.

Lope Afonso añadió que "de un 20% hace diez años, tenemos hoy más de un 40% de turismo internacional que consume la gastronomía local de Tenerife. Creo que son cifras muy respetables".

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, aseguró que “en esta primera jornada de Madrid Fusión, Tenerife ha querido poner en valor toda su cadena gastronómica, desde el sector primario hasta la alta cocina y el vino, como un modelo coherente y profundamente ligado al territorio. El producto local —quesos, mieles, pescado, cochino negro, café, tuno indio y otras producciones singulares— es el origen de una cocina creativa y con identidad, impulsada por el talento de nuestros chefs y enriquecida por la extraordinaria diversidad de vinos de la isla, visibles en espacios como el Túnel del Vino y la Gran Cata. Todo ello conforma una experiencia gastronómica única y diferenciada, que respeta el paisaje, refuerza la identidad y proyecta a Tenerife como un destino donde la gastronomía nace del territorio y cuenta su historia.”

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, expresa con orgullo que "el talento y la profesionalidad del gran equipo que nos acompaña en esta edición de Madrid Fusión son los valores más importantes para mostrar la excelencia de la gastronomía de Tenerife". "Esta primera jornada, con un stand de mayores dimensiones que en otras ediciones, nos ha permitido mostrar en distintos formatos y escenarios el potencial de nuestro producto local y nuestros vinos, superando todas las expectativas con unas actividades donde hemos revalorizado también nuestra rica biodiversidad marina, nuestros paisajes, y sobre todo el perfecto engranaje entre turismo y el sector primario”, explica la CEO de la entidad. Melwani recalca la colaboración con los seis ayuntamientos de la isla que han participado este año, que "han podido mostrar su gastronomía local en un espacio único adaptado para ellos, coordinados con el equipo de Turismo de Tenerife”.

Primer día

El público profesional del congreso ha celebrado, como en anteriores ediciones, los iniciales desayunos de barraquito y repostería artesana, el inicio oficioso de cada jornada para chefs y periodistas presentes en Madris Fusión. Hoy ha habido multitud de talleres, con programa específico para cada zona para poder mostrar todos los potenciales de la isla (el tuno indio, los embutidos marinos, quesos, tubérculos, cochino negro, café de Tenerife, vermut, papas de colores, mojos, gofio y almogrote), cata de vinos centrada en las variedades de vides y, por supuesto, los cuatro almuerzos.

En la Zona Interactiva, bajo el lema “La sutileza de la miel de Tenerife”, Ronny Reina, chef del restaurante Codeso (Santiago del Teide), y Pedro Rodríguez Dios Postres (Los Realejos), elaboraron una cazuela canaria con cristal de miel de Tenerife, un canelón de cabra con chalota y miel multifloral de Tenerife, una ensalada gelificada de queso de Las Llanadas con miel multifloral de Tenerife y una tarta de ron y miel de Tenerife, contando además con la participación de Nieves Mayra Martín, de la D.O. Valle de La Orotava.

En la Zona Restaurante, con “Bocados de mar”, Jorge Peñate y Luis Martín, chefs del restaurante Dos Naifes, ubicado en el Red Level Hotel Gran Meliá Palacio de Isora, ofrecieron su versión del puchero canario, túnido canario sobre crema de arvejas con gamba canaria y sofrito de chorizo marino, marbonara de calamar con erizo y yema a baja temperatura, estofado de pulpo tradicional con pimienta palmera y cebolla encurtida, así como su versión del quesillo canario. Los vinos que acompañaron la propuesta procedieron de Bodega Estrada (D.O. Ycoden Daute Isora), Sofía Monshouwer de Bodega Piedra Fluida (D.O.P. Islas Canarias) y Francisco Borja de Mesa de Bodegas El Lomo (D.O.P. Islas Canarias).

Por su parte, en la Zona Catas, bajo el título “Costa y medianías”, Francesco Carbone, chef del restaurante Mirador de la Marina (San Miguel de Abona), y Yannick Duflocq, chef del restaurante El Empaquetado (Granadilla de Abona), prepararon una variedad de pescados marinados sobre tostaditas de frangollo, un guiso antiguo de viejas con papas bonitas, potaje de berros con guarnición, cabra con papas negras arrugadas y una merienda canaria de plátano escachado. El vino seleccionado fue de Trinidad Fumero (D.O. Abona).

En la Zona Gastronomía Local se pudieron degustar elaboraciones como tartar de peto con millo y encurtidos, potaje de berros con escaldón, degustación de mojos y papas bonitas, pescado local sobre ajoblanco, nigiri de steak tartare de vaca canaria, almogrote y caballa en mojo hervido con papas bonitas.

Finalmente, en el espacio de ‘Tardeo’, bajo el título “Paisajes de películas”, tuvo lugar una presentación a cargo de Dimple Melwani y Tenerife Film Commission, junto a Teresa Mesa y Servando Clemente, de Gomeralia Catering (Granadilla de Abona).

Jorge Peñate y Luis Martín

En el escenario Polivalente, rebautizado como Madrid Fusión Experience, los dos chefs del restaurante Dos Naifes (Gran Meliá Palacio de Isora), han hablado de la conservación a través de la sal, de los embutidos marinos y del aprovechamiento integral de los pescados, los protagonistas de su establecimiento. Gracias al nuevo formato, han dado a degustar a los asistentes, que llenaron la sala, sus conservas marinas: marbonara de calamar con erizo y yema marinada; estofado de pulpo con pimienta palmera y cebolla Guayonge; y callos de morena. Toda una lección de la riqueza del Atlántico tinerfeño.

La Gran Cata de Vinos de Tenerife: ‘Vinos de Tenerife, vinos de altura’

A cargo de los propios elaboradores, esta gran cata de “Vinos volcánicos contados en primera persona”, que ha inaugurado Wine Edition, como en cada una de las ediciones de Madrid Fusión, ha registrado un lleno absoluto con lista de espera.

La cata incluyó los vinos de las D.O. Valle de Güímar: La Choza del Cabrero 2023. Listán Blanco. Hermanos Mesa. Fernado Mesa; Abona: Origen Suelo de Jable 2024. Listán Blanco. Vento. Damián Díaz. Valle de La Orotava: La Haya Barrica 2022. 90% Listán Blanco, 10% multivarietal. La Haya. Julián González. Islas Canarias: El Lomo Tinto Vendimia Seleccionada 2024. Listán negro, negramoll, tintilla. El Lomo. Borja de Mesa. Ycoden-Daute-Isora: Estrada Marmajuelo Ecológico 2025. Marmajuelo. Estrada. Dulce Acevedo. Y Tacoronte-Acentejo: Cráter Selección Especial XXV Aniversario 2023. Listán negro, negramoll. Cráter. Lourdes Fernández

El Túnel del Vino de Tenerife

Durante todo el día, el Túnel de los Vinos de Tenerife, ubicado en el mismo centro de zona Wine Edition, diseñado y digitalizado para la atención personalizada por parte de sumilleres y enólogos de las seis DO de la isla, no ha cesado de dar a conocer, a degustar y a hacer disfrutar la gran diversidad, calidad y, sobre todo, singularidad de los vinos de la Isla, con ocupación total desde apertura hasta el cierre del congreso.