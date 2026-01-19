Vídeoreceta de la semana: Verduras en escabeche

Y se puede escabechar carne (pollo, codornices…), pescados (atún, sardinas, …) y, por supuesto, verduras. Una variedad de texturas y un cromatismo que hacen atractivo este plato, que, además, aporta fibra, vitaminas y minerales. Por lo demás, el proceso de escabechado mejora la digestión y estimula el apetito por su acidez moderada. Tienen bajo contenido calórico y sus antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo y apoyan la salud celular. Si fuera poco todo esto: ¡están riquísimas!

Ingredientes

360 ml. de aceite de oliva virgen extra

60 ml de vinagre de manzana o vino suave

½ vaso de agua

4 dientes de ajo

Una berenjena

Un calabacín

Dos puerros

Un manojo de espárragos trigueros

Una docena de rabanitos

200 gr. de setas

Dos zanahorias

Dos papas medianitas

1 hoja de laurel

Tomillo

Sal marina

Diez granos de pimienta negra

Elaboración: