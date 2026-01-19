Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Verduras en escabeche

Un escabeche favorece la conservación de los alimentos de forma natural, como es sabido

Verduras en escabeche / Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Y se puede escabechar carne (pollo, codornices…), pescados (atún, sardinas, …) y, por supuesto, verduras. Una variedad de texturas y un cromatismo que hacen atractivo este plato, que, además, aporta fibra, vitaminas y minerales. Por lo demás, el proceso de escabechado mejora la digestión y estimula el apetito por su acidez moderada. Tienen bajo contenido calórico y sus antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo y apoyan la salud celular. Si fuera poco todo esto: ¡están riquísimas!

Ingredientes

  • 360 ml. de aceite de oliva virgen extra 
  • 60 ml de vinagre de manzana o vino suave
  • ½ vaso de agua
  • 4 dientes de ajo
  • Una berenjena
  • Un calabacín
  • Dos puerros
  • Un manojo de espárragos trigueros
  • Una docena de rabanitos
  • 200 gr. de setas
  • Dos zanahorias
  • Dos papas medianitas
  • 1 hoja de laurel
  • Tomillo
  • Sal marina
  • Diez granos de pimienta negra

Elaboración:

  1. Dorar en una cazuela baja los ajos sin pelar y partidos por la mitad con un poco del aceite de oliva, hasta que empiecen a “bailar”. Añadir el resto del aceite, el vinagre, el laurel, el tomillo y la sal marina, y dar un hervor de un minuto.
  2. Ir añadiendo todas las verduras, papas y setas que, previamente, hemos preparado. En rodajas: zanahorias, berenjena, calabacín y papas. Por la mitad los rabanitos y los puerros. Troceados -desechando la parte dura- los espárragos
  3. Dejar todo a fuego bajo unos 20/25 minutos. Apagar el fuego y dejar enfriar en el escabeche. 
  4. Luego a la nevera y, a partir del día siguiente, ya pueden empezar a consumirlas, a temperatura ambiente, como más les apetezca.

