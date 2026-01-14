Vídeoreceta de la semana: Una idea para aprovechar el turrón que ha sobrado

Hay muchas recetas para aprovecharlo. Aquí va una de ellas: Natillas de turrón. Yo las hice con un robot de cocina, pero no hay de qué preocuparse: si tienes otra marca, en internet encontrarás equivalencias de tiempos, técnicas y temperaturas. Y a mano también se pueden hacer sin mayor problema

Ingredientes:

Una tableta de turrón de Jijona (del blando, vamos)

700 ml de leche semidesnatada

200 ml. de nata

20 gr. de Maizena

100 gr. de azúcar

2 yemas de huevo

Canela en polvo

Elaboración (con robot):

Trituramos la tableta de turrón Añadimos el resto de ingredientes: leche, nata, Maizena, azúcar y yemas Programamos 10’ a 100°C velocidad 3 ( si usas el Taurus MyCook Touch. Para otros, consultar equivalencias) Distribuir en cuencos individuales y espolvorear con canela

A mano: