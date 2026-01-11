Verde y lava: un libro para adentrarnos en la cocina de El Duende del Fuego

En las cocinas también hay héroes, personas que salen de lo convencional para tratar de ayudar y facilitar la vida a una multitud, en este caso, de comensales. El cocinero palmero Pedro Hernández Castillo es uno de ellos. Su restaurante, con más de diez año de vida, es un oasis de platos libre de alérgenos, con productos de cercanía y con un talento descomunal.

Una cocina inclusiva, como el propio cocinero la define, que sirve también como laboratorio para futuras tendencias, en un momento donde las alergias alimentarias aumentan y donde miles de personas encuentran mucha dificultad para encontrar un lugar donde sentirse seguro. Pedro Hernández garantiza esa seguridad, y además lo hace apoyándose en su valiosa despensa palmera, "el principal motivo por el que continúo en la Isla, a pesar de que mi concepto triunfaría más en otro lado".

Visión de futuro

Tras estos años de lucha, de levantar la voz para explicar lo que hace y lo que cocina, de éxitos nacionales y de reconocimiento internacional de sus clientes, la gran mayoría extranjeros con diferentes alergias, ahora ha querido compartir con todos su visión del mundo gastronómico con un libro, Verde y lava, que en algo más de cien páginas profundiza en lo que es El Duende del Fuego, pero también da muchas claves de los motivos por los que está convencido de que el futuro de la cocina pasa por este modelo.

Los libros del cocinero, durante la presentación. / E.D.

El veterano cocinero, además, comparte algunas recetas de sus platos icónicos, como la ropa vieja de pulpo, el pescado de temporada escabechado o la cabra confitada con malvasía seca. Con generosidad, Pedro Hernández también le pone cara a personas con las que comparte visión, remando en la misma dirección y creando territorio a través de la identidad culinaria.

Un nutrido grupo de colegas del periodismo acompañamos al autor del libro durante su presentación en Tenerife, celebrada en el restaurante San Sebastián 57. Ahí, Hernández compartió que el libro estaba experimentando una gran demanda, no solo en el territorio nacional sino con pedidos internacionales. Un libro, por cierto, que se puede adquirir directamente en el restaurante, el mejor plan, pues así además de la obra se lleva un recuerdo gastronómico de altura.