Cocina, vinos y cultura gastronómico en cinco libros ideales para regalar

La Navidad llega cada año con su propio ritual: mesas que se alargan, botellas que se abren sin mirar el reloj y conversaciones que, como el buen vino, mejoran con el tiempo. En ese contexto de pausa, cada vez más necesaria, regalar un libro se convierte en un gesto casi militante. Y si ese libro habla de vino, de cocina o de la cultura que los rodea, el regalo trasciende el objeto para convertirse en experiencia.

Este año, la cosecha editorial ofrece títulos que no solo se leen, sino que se piensan, se comentan y, sobre todo, se disfrutan con una copa cerca. Cinco libros distintos, complementarios, que dialogan entre sí y con el momento actual del vino y la gastronomía. Cinco propuestas ideales para regalar estas Navidades a quienes entienden que beber bien es también una forma de mirar el mundo.

¿Quién teme a Romanée Conti? Dan Keeling

El vino no se mide en cifras. / Mulchand Chanrai

Escrito por Dan Keeling, más que un libro sobre una botella legendaria, esta obra es una reflexión sobre el miedo que a veces rodea al vino. Miedo a no saber suficiente, a no reconocer aromas, a no justificar un precio o a no pertenecer a un determinado círculo. El texto desmonta, con inteligencia y sensibilidad, la idea de que el disfrute del vino debe ir acompañado de solemnidad o de un discurso grandilocuente.

Es una lectura que invita a reconciliarse con el placer sencillo, a entender que el vino no debería intimidar, sino acompañar. Ideal para regalar a aficionados inquietos, a sumilleres en formación o a cualquier lector que haya sentido alguna vez que el vino se estaba convirtiendo en algo demasiado serio para ser disfrutado.

Vinos gentrificados. Santiago Rivas

Cuando el vino refleja las contradicciones de nuestro tiempo. / Mulchand Chanrai

Este libro pone sobre la mesa una conversación incómoda pero necesaria. Habla de vinos que antes estaban al alcance de muchos y que hoy se han transformado en objetos de deseo, de culto o de especulación. Pero, más allá del precio, lo que se cuestiona es el relato: cómo ciertas modas, discursos y dinámicas de mercado han cambiado la forma en que bebemos y hablamos de vino.

Analizado humorísticamente por Santiago Rivas, es un libro que no busca consenso, sino reflexión. Que se lee con una ceja levantada y que invita a discutirlo en voz alta, copa en mano. Perfecto para regalar a profesionales del sector, a consumidores críticos o a quienes creen que amar el vino también implica cuestionar sus derivas.

Nueva cocina de pueblo. Jordi Luque y Sara Castaño

El territorio como punto de partida. / Mulchand Chanrai

Está claro que existe una tendencia de los chefs de alta cocina a abandonar las ciudades para reencontrase así mismos en pequeños pueblos de la geografía española abriendo restaurantes de la llamada “nueva cocina de pueblo” a través del respeto por el origen, la reivindicación del entorno rural y la búsqueda de identidad a través del producto.

Este libro escrito por Jordi Luque y con fotografías de Sara Castaño retrata a una generación que ha decidido mirar hacia atrás para avanzar, entendiendo que el futuro de la gastronomía pasa por volver a escuchar al territorio. Un regalo perfecto para quienes creen que la gastronomía no se explica sin su paisaje, sin la cocina que lo acompaña y sin las personas que lo hacen posible.

Arroces en casa. Paco Pérez

La mesa como espacio de encuentro. / Mulchand Chanrai

Este libro de Paco Pérez reivindica la cocina doméstica como espacio de disfrute y aprendizaje. El arroz, protagonista indiscutible, sirve como hilo conductor para hablar de técnica, producto y tradición, pero siempre desde una perspectiva cercana y práctica.

No es un libro para impresionar, sino para usar. Sus páginas invitan a perder el miedo, a entender los procesos y a cocinar para otros. Regalarlo es regalar tiempo compartido, comidas largas y la satisfacción de hacer las cosas bien en casa. Ideal para cocineros aficionados, familias o cualquier persona que entienda la cocina como un acto de cuidado y placer cotidiano.

Madrid Cocktail. François Monti y Abraham Rivera

La memoria líquida de una ciudad. / Mulchand Chanrai

Este libro de François Monti y Abraham Rivera es un viaje por la historia cultural de Madrid a través de sus bares y coctelerías. Más que hablar de recetas, habla de lugares, personajes y épocas. De cómo los bares han sido refugio, escenario y punto de encuentro a lo largo del tiempo.

Es una lectura urbana, nostálgica y curiosa, que se disfruta como un paseo nocturno por la ciudad. Un libro que conecta gastronomía, historia y vida social, y que resulta especialmente atractivo para quienes aman las ciudades y sus relatos invisibles.

Un regalo perfecto para lectores urbanos, amantes de la cultura del bar o para quienes creen que una ciudad se entiende mejor desde sus mesas y sus barras.

Regalar libros es regalar tiempo

Estos cinco libros tienen algo en común: no son manuales ni objetos decorativos. Son compañeros de viaje. Libros que se abren despacio, que se dejan sobre la mesa junto a una copa, que se subrayan mentalmente y que invitan a volver a ellos.

En un momento en el que todo parece urgente, regalar un libro de vino o gastronomía estas Navidades es regalar tiempo, reflexión y placer. Es invitar a alguien a parar, a leer, a beber mejor y a disfrutar sin complejos. Y eso, hoy más que nunca, es un regalo extraordinario. Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com o a través de @thefoodtagram.