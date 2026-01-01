El panetone canario que enamoró al chef José Andrés bate récord de ventas

En las cajas de panetones de Zulay de este año se puede leer una frase en un lugar destacado, pronunciada por el chef José Andrés, una de las figuras más influyentes del sector a nivel mundial. "¡Y el panetone! Nunca he visto un panetone como el suyo: es, sin duda, una nueva leyenda en el mundo del pan". Conseguir esa reflexión del prestigioso cocinero español no es un tema menor, desde luego. Y es algo de lo que los hermanos al frente de la empresa palmera se sienten especialmente orgullosos.

Rubén Medina, el mayor de ellos, hace balance sobre la campaña navideña y la especial vinculación que tiene este producto para la empresa. "Hemos duplicado ventas, es un 50% más de panetones vendidos con respecto a la campaña pasada. Estamos realmente satisfechos, sobre todo porque esto demuestra que la gente ya no se lanza a lo más económico, sino a lo de mayor calidad", apunta el empresario. Medina afirma que "este año adelantamos la campaña de panetones, guiándonos por la alta demanda que ya vivimos el año pasado. Eso ha sido clave para poder llegar a más hogares".

Resultado final del producto tras la elaboración. / E.D.

Lo artesano gana

Según el joven emprendedor, "este producto es ideal para compartir, por lo que cada vez que alguien comparte un panetone de Zulay acerca a más personas a conocerlo y a que también lo quiera consumir en casa. Es por eso, por esa capacidad de expansión, por lo que hemos tenido este resultado. A eso hay que sumar que en los panetones es muy sencillo notar uno artesanal como el nuestro con uno industrial de grandes superficies. Se nota en el sabor y en la calidad, y aunque el precio es superior, la gente ha priorizado calidad. Es la mejor noticia".

La frase del chef José Andrés. / E.D.

Han sido cuatro las opciones de los consumidores para adentrarse en este placer navideño: el panetone de dulcey con notas a caramelo; el clásico de frutas confitadas; el de yuzu y chocolate blanco; y el estrella de este año, el de tres chocolates que hacen en colaboración con cerveza Dorada Especial tostada. Y detrás de cada uno de ellos, de los miles producidos y vendidos, hay muchas horas de elaboración, desde tener una buena masa madre bien activa hasta los amasados y las fermentaciones, para luego hornear y su correspondiente periodo de reposo. En total, desde que comienzan la elaboración en el obrador hasta el resultado final, un panetone de Zulay tarda unos tres días en estar listo.

El propio Rubén Medina lo define como "un suspiro suave de invierno, cada capa esconde un sabor que enamora, la dulzura de las frutas confitadas, la suavidad de la mantequilla o el toque sutil de un delicado beso que se prolonga en el paladar. En su forma alta y redonda guarda las promesas de compartir momentos especiales, reunir corazones, crear recuerdos que perduran, como un amor que crece y se renueva con el paso de los años. El panetone es familia, momentos, estar con los tuyos".