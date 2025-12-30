Mucho más que un gesto: el brindis como símbolo de celebración

Uno de esos gestos cotidianos es el brindis: ese instante en el que miramos a los ojos de otros, elevamos una copa y, con una frase breve, o incluso con silencio, damos forma a lo que queremos decir y celebrar. En la noche de fin de año, este ritual se vuelve aún más intenso, como si en el movimiento de nuestras manos fuera posible dar un giro a lo vivido, soltar lo pesado y abrirnos a lo que viene con la mayor esperanza posible.

Brindar no es solo un inciso festivo entre platos y conversaciones, ni un simple cruce de copas que produce el tintineo característico que todos reconocemos. Es, antes que nada, un acto de comunicación humana profundo. Un puente simbólico que conecta historias personales, anhelos colectivos y el paso del tiempo.

Más allá de la superficie

Si pensamos en la literalidad del gesto, levantar una copa, tocar otra, beber, no haremos justicia a su significado. En realidad, cuando brindamos estamos diciendo cosas que van más allá de las palabras. Estamos recordando lo vivido, honrando lo que fue valioso y, al mismo tiempo, depositando en el vidrio una semilla de esperanza para lo que vendrá.

El brindis reúne historias distintas en un mismo gesto. / Mulchand Chanrai

Piensa en la última vez que alzaste tu copa con alguien que no habías visto desde hacía tiempo o frente a alguien con quien compartes una complicidad especial. Ese breve instante resume una historia compartida, un territorio de emociones que no caben en una conversación larga, pero que se condensan en la mirada que acompaña al gesto. El vino, en ese contexto, no es un mero acompañante. Es el hilo líquido que recorre una narrativa de experiencias, vínculos y memoria.

El ingrediente invisible

La noche de fin de año es, por excelencia, un momento en el que la percepción del tiempo se distorsiona. El año que termina parece acercarse a nosotros en cámara lenta, trayendo consigo recuerdos intensos, aprendizajes agridulces y pequeñas victorias que quizá pasaron desapercibidas en su momento. Al mismo tiempo, el año que está por empezar se percibe como un territorio misterioso, lleno de promesas y también de incertidumbres.

El ritual comienza mucho antes de alzar la copa. / Mulchand Chanrai

Brindar en este contexto no es solo un acto social; es una forma de dialogar con el tiempo. Es mirar lo pasado sin renegar de sus sombras, abrazar lo vivido con gratitud y, con la copa en alto, hacer una pausa deliberada antes de cruzar el umbral del nuevo ciclo.

Más allá de la frase hecha

Frases como “por un feliz año nuevo” o “salud” son tradicionales y cumplen una función social importante, pero el brindis va mucho más allá de esas fórmulas. El significado real del gesto no está en las palabras que articulamos, sino en la intención que les damos, en el contexto en el que se producen y en la compañía con la que las compartimos.

Hay un momento de silencio antes de beber, una breve pausa que parece detener el tiempo por un segundo. Ese instante, cuando todos miran a todos, cuando hay tensión y expectativa, es un acto de presencia. Una forma sutil de decir: estoy aquí, contigo, en este punto del tiempo, y eso tiene valor. Ese valor no se mide en palabras ni en litros de vino descorchado, sino en la calidad de la atención que prestamos al otro y a nosotros mismos.

El vino como mediador del recuerdo

El vino no es un accesorio en este ritual; es un mediador afectivo. Guarda aromas, texturas y sabores que tienen la capacidad de evocar recuerdos con una fidelidad que pocas cosas logran. Un sorbo puede transportarnos a un día de campo con amigos, a una sobremesa familiar, a risas compartidas o incluso a comidas silenciosas donde lo que importaba era el simple hecho de estar juntos.

Por eso, en la noche de fin de año, la elección del vino que acompaña el brindis tiene una dimensión emocional. No es solo cuestión de calidad técnica o reputación de bodega. Es cuestión de resonancia personal. ¿Qué botella nos trae a la memoria momentos queridos? ¿Cuál nos acompaña en este tránsito entre lo vivido y lo por venir? Elegir una botella con sentido es, en sí mismo, un acto de cuidado y de reflexión.

Un gesto que une generaciones

El brindis conecta generaciones, aunque no siempre nos demos cuenta. Abuelos, padres, hermanos, amigos: todos hemos participado en esa rueda de copas que parece pasar de mano en mano, de año en año. El sonido del cristal chocando tiene una cualidad casi intergeneracional, como si fuera un eco de celebraciones pasadas y futuras que se traslapa en un solo momento presente.

Dos copas frente a frente: a veces el brindis es solo un diálogo silencioso / Mulchand Chanrai

No es raro ver a niños mirando con curiosidad ese ritual de adultos en Nochevieja. Para ellos, quizá, es simplemente un sonido curioso y repetitivo. Para quienes ya han cruzado varias décadas, ese sonido está cargado de significado, de una densidad que solo el paso del tiempo puede conferir.

Una invitación a la presencia

En un mundo donde a menudo vamos con la mente al pasado o al futuro, el brindis nos ancla en el ahora. Nos invita a estar presentes, a mirar a los ojos del otro, a sentir la textura del momento y a reconocernos como seres que comparten un instante irrepetible. Esa presencia es un regalo que rara vez nos damos con tanta intensidad como en la noche en la que, un año se va y otro espera en el umbral.

Así que cuando levantes tu copa en la última noche del año, recuerda que el gesto que haces va más allá de la tradición. No es solo levantar una copa. Es comunicarnos sin palabras, mirar al otro y ver sus historias, dialogar con el tiempo y anclar nuestra mirada en el presente. En ese breve movimiento hay un universo de significados que merece ser celebrado con atención, respeto y corazón abierto.

Porque brindar, verdaderamente, es mucho más que chocar copas. Es reconocernos, honrar lo vivido y abrirnos a lo que vendrá, copa tras copa, instante tras instante. ¡Salud y Feliz Año!

Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com o a través de @thefoodtagram.