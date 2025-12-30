Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

El aperitivo más fácil y aparente para Nochevieja: Tartar de fuet

Los humanos somos así y no me pregunten por qué: molemos carne, la prensamos y hacemos fuet

Tartar de fuet.

Tartar de fuet. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Y luego tomamos el fuet (carne prensada) la trituramos y la servimos suelta como al principio de toda esta operación. No se me agobien que en esta receta no hacemos todas estas operaciones: sencillamente, molemos trozos de fuet, lo mezclamos con otros ingredientes y nos queda un entrante de lujo

Ingredientes:

  • 210 gr. de fuet 
  • 3 cucharadas soperas de pasas o arándanos deshidratados 
  • 60 gr. cebolla de roja 
  • 60 gr. de pepinillo encurtido 
  • 3 cucharadas soperas de miel de caña 
  • 1’5 cucharadas soperas de mostaza
  • Tostas de pan

Elaboración:

  1. Picamos a cuchillo, muy finamente, la cebolla y el pepinillo
  2. Trituramos, pero evitando que quede textura pastosa, el fuet y los arándanos
  3. Volcamos a un cuenco el fuet y le añadimos la cebolla y el pepinillo
  4. Agregamos la mostaza, la melaza y mezclamos detenidamente
  5. Servimos sobre las tostas de pan

A tener en cuenta: Si lo preparamos con mucha antelación, corremos el riesgo de que se humedezca el pan y pierde crujiente. Así que, si no queremos hacerlo a última hora, lo mejor es disponer el tartar en un recipiente, las tostas de pan en otro y que cada cual se lo prepare a su gusto.

