El aperitivo más fácil y aparente para Nochevieja: Tartar de fuet

Y luego tomamos el fuet (carne prensada) la trituramos y la servimos suelta como al principio de toda esta operación. No se me agobien que en esta receta no hacemos todas estas operaciones: sencillamente, molemos trozos de fuet, lo mezclamos con otros ingredientes y nos queda un entrante de lujo

Ingredientes:

210 gr. de fuet

3 cucharadas soperas de pasas o arándanos deshidratados

60 gr. cebolla de roja

60 gr. de pepinillo encurtido

3 cucharadas soperas de miel de caña

1’5 cucharadas soperas de mostaza

Tostas de pan

Elaboración:

Picamos a cuchillo, muy finamente, la cebolla y el pepinillo Trituramos, pero evitando que quede textura pastosa, el fuet y los arándanos Volcamos a un cuenco el fuet y le añadimos la cebolla y el pepinillo Agregamos la mostaza, la melaza y mezclamos detenidamente Servimos sobre las tostas de pan

A tener en cuenta: Si lo preparamos con mucha antelación, corremos el riesgo de que se humedezca el pan y pierde crujiente. Así que, si no queremos hacerlo a última hora, lo mejor es disponer el tartar en un recipiente, las tostas de pan en otro y que cada cual se lo prepare a su gusto.