Los mejores vinos canarios para brindar estas Navidades

Elegir el vino adecuado no es solo una cuestión de maridaje, sino también de relato: cada botella cuenta una historia. En Canarias, esa historia está escrita sobre suelos volcánicos, viñas centenarias, variedades únicas y una forma de entender el vino profundamente ligada al territorio.

Blancos frescos, rosados delicados y tintos llenos de carácter conforman un mapa vinícola singular que merece un lugar protagonista en la mesa navideña. Esta es una selección de diez vinos canarios que destacan por su personalidad y que se convierten en aliados perfectos para celebrar estas fiestas con sabor a isla.

Pet Nat de Listán Blanco de Viñátigo

Las burbujas también tienen acento canario. Este Pet Nat elaborado con Listán Blanco es una opción desenfadada y elegante a la vez, ideal para iniciar cualquier celebración. Con un perfil fresco y de burbuja fina aporta sensaciones cítricas, florales y una vibrante acidez que invita a seguir bebiendo. Un vino vivo, directo y festivo, perfecto para aperitivos navideños y brindis espontáneos.

Precio aproximado: 18,90€

Benje Blanco de Envínate

Este vino blanco representa la cara más accesible y honesta de la viticultura canaria. De trago ágil y expresión franca, ofrece aromas de fruta fresca y una acidez equilibrada que lo convierte en un comodín para la mesa. Funciona especialmente bien con entrantes, quesos suaves o platos donde el vino debe acompañar sin imponerse.

Precio aproximado: 17,00€

Trenzado de Suertes del Marqués

Trenzado es uno de esos vinos que habla con voz propia. Elaborado a partir de distintas variedades blancas tradicionales, muestra complejidad sin perder frescura. En nariz aparecen notas de fruta blanca, cítricos y un fondo mineral que recuerda al origen volcánico del viñedo. En boca es amplio, con buena estructura y un final persistente, ideal para acompañar pescados al horno, aves o platos principales de Navidad.

Precio aproximado: 24,50€

Grand Cruz del Calvario de Bimbache

Desde El Hierro llega este vino que refleja el carácter indómito de la isla. Elaborado con un conjunto de variedades autóctonas, destaca por su tensión, su frescura natural y su marcado perfil atlántico. Es un vino con profundidad, pero también con nervio, que acompaña a la perfección platos más complejos, arroces o pescados.

Precio aproximado: 32,65€

Rosado de Casa Althay

El rosado también tiene su espacio en Navidad y esta bodega es una magnífica muestra de ello. Fresco, punzante y mineral, este rosado combina fruta roja fresca con una sutil mineralidad. Ideal para aperitivos largos, platos fríos o comidas informales que se alargan hasta la sobremesa.

Precio aproximado: 28,55€

Negramoll de Ambora

Empezamos la selección de tintos con un vino que reivindica una de las variedades más representativas de Canarias: la Negramoll. Este proyecto apuesta por una elaboración respetuosa que pone en valor la delicadeza de esta uva. El resultado es un tinto elegante, de tanino suave, fruta fresca y una acidez que lo hace muy agradable y fácil de beber. Un vino ideal para quienes buscan finura y autenticidad en la copa.

Precio aproximado: 20,49 €

Tinto Lomo de los Ingleses de Tamerán

Gran Canaria también se abre paso con vinos de gran personalidad. Este tinto destaca por su equilibrio, su intensidad aromática y un paso por boca elegante. Es una opción ideal para quienes buscan un vino con profundidad, pero sin perder frescura.

Precio aproximado: 29,50€

Táganan Tinto de Envínate

Procedente de viñedos de fuerte pendiente y marcada influencia marina, Táganan Tinto es pura expresión del norte de Tenerife. Fresco, mineral y con una complejidad sorprendente, es un vino que acompaña muy bien platos de cuchara, carnes sabrosas y recetas tradicionales.

Precio aproximado: 31,40€

Tinto de Candelario

Este tinto ofrece un perfil equilibrado y amable, con aromas de fruta madura y ligeros recuerdos especiados. Su estructura media lo convierte en una opción versátil para platos navideños clásicos, desde carnes al horno hasta elaboraciones más contundentes.

Precio aproximado: 35,00€

Tidao de Bien de Altura

Los tintos canarios suelen huir de la excesiva potencia para centrarse en la frescura y la expresión del suelo. Este vino es un buen ejemplo: fruta roja, notas terrosas y una acidez bien integrada que lo hace muy gastronómico. Un vino pensado para acompañar carnes asadas, guisos tradicionales o quesos curados.

Precio aproximado: 44,95€

Un brindis con identidad

Elegir vinos canarios para estas Navidades es apostar por la singularidad, por el respeto al territorio y por una forma de entender el vino que prioriza la autenticidad. Blancos vibrantes, rosados delicados y tintos volcánicos componen una selección diversa que demuestra que el archipiélago tiene mucho que ofrecer en cada copa.

Porque brindar en Navidad también es una forma de contar quiénes somos y de dónde venimos. Y en ese relato, los vinos canarios tienen cada vez más cosas que decir. ¡Salud para todos y felices fiestas!

