La Penúltima y nos vamos
Podcast | Así es Seve Díaz, la flamante estrella Michelin que brilla en Tenerife
El cocinero portuense fue el primero en recoger el deseado galardón en la última edición de la gala Michelin
Iba para músico, pero acabó triunfando como pocos en la gastronomía. Seve Díaz está al frente de El Taller Seve Díaz, en el Puerto de la Cruz, consiguiendo lograr la estrella Michelin sin estar en un hotel de lujo, sino a pie de calle. Esto, es evidente, le da más valor al premio, pues lo ha logrado sin el músculo financiero de un gran grupo detrás, y "con la humildad de una casa de comidas muy arraigada al barrio" donde se encuentra, según palabras del propio cocinero. En este programa especial, Seve hace un repaso a su carrera, a todo lo que rodea el mundo Michelin y a los proyectos de futuro del restaurante, que no tiene mesas libres hasta dentro, al menos, de cuatro meses.
