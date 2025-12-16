Vídeoreceta de la semana: Pulpo, mojo verde y parmentier de papa

A fin de cuentas, solo es un puré de papa (finísimo, eso sí), que más o menos ya controlamos, unos rejos ya sancochados que marcamos a la plancha y mojito verde que, quien más quien menos, suele tener siempre en la nevera. Luego en el plato queda muy aparente ¡y va a parecer que somos unos cocineros del 15!

Ingredientes:

4 rejos de pulpo

Mojo verde

800 gr. de papas

400 ml. de leche

50 gr. de mantequilla

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Elaboración: