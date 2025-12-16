Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Pulpo, mojo verde y parmentier de papa
Una idea para estas fiestas. Fácil, rico y vistoso
A fin de cuentas, solo es un puré de papa (finísimo, eso sí), que más o menos ya controlamos, unos rejos ya sancochados que marcamos a la plancha y mojito verde que, quien más quien menos, suele tener siempre en la nevera. Luego en el plato queda muy aparente ¡y va a parecer que somos unos cocineros del 15!
Ingredientes:
- 4 rejos de pulpo
- Mojo verde
- 800 gr. de papas
- 400 ml. de leche
- 50 gr. de mantequilla
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Ponemos a sancochar las papas en agua con sal.
- Mientras, en un cazo, calentamos la leche, añadimos la mantequilla y removemos. Mantenemos caliente pero que no hierva
- Cuando las papas estén, las llevamos a un recipiente y las vamos triturando a medida que añadimos la mezcla de leche y mantequilla. Buscamos una textura finísima, que no líquida, ojo. Salpimentamos y reservamos.
- Metemos el pulpo (si es sancochado y empaquetado al vacío de esos de supermercado) un minuto al microondas a potencia media
- Luego, en una sartén con un poquito de aceite de oliva, lo doramos por ambos lados. Y cuando esté, lo regamos con mojo y retiramos
- Servimos la parmentier de fondo, el rejo arriba y lo regamos con más mojo
