Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo la evolución de la borrasca Emilia en CanariasPrecio de los huevosPersona desaparecida en el mar en TenerifeAlquiler en CanariasMayores atrapados en hospitales canarios
instagramlinkedin

Restaurantes

Pedro Nel continúa su particular idilio con el éxito

La Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife ha otorgado el premio anual de la institución a Etéreo by Pedro Nel

Pedro Nel.

Pedro Nel. / E.D.

Jose Luis Reina

Jose Luis Reina

Santa Cruz de Tenerife

No es una mala forma de acabar el año, desde luego. El cocinero colombiano al frente del restaurante Etéreo, Pedro Nel, recibió recientemente la feliz noticia: La junta directiva de la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife adoptó, de común acuerdo y por unanimidad, conceder el Premio de Gastronomía de la Academia de Santa Cruz de Tenerife del año 2025 al restaurante que dirige Nel.

Un galardón más que suma a los muchos que acumula el empresario, que a sus dos soles Repsol y al recomendado Michelin, hay que contar otros reconocimientos a nivel personal, como ser considerado uno de los diez colombianos más destacados de España, distinción que otorga la Embajada de Colombia en España y que recibió a comienzos del presente año. Ya sabe, lo que bien empieza, bien acaba.

Tiene mérito, y mucho, el carismático cocinero. Su restaurante lleva años siendo punto de encuentro en la capital tinerfeña, logrando llenar a diario y siendo sede de multitud de encuentros familiares y profesionales; recibiendo a personalidades del cine, el arte, el deporte o la política. Nel es de esos trabajadores que uno siempre quiere ver en la sala cuando acude a un restaurante, pues conoce al detalle gustos y preferencias de cada cliente.

Para él, este nuevo reconocimiento que le otorga la Academia "es la prueba de que cuando se trabaja con corazón, disciplina y pasión, los resultados llegan". En su opinión, el equipo de Etéreo "está remando fuerte, unidos y viento en popa. Aquí no solo cocinamos: sentimos, soñamos y luchamos juntos. Este premio nos honra, pero también nos compromete; nos recuerda que vamos por el camino correcto y que lo mejor está por venir".

Noticias relacionadas y más

La Relinda

Más allá de este nuevo éxito, cabe recordar que Nel ha demostrado buen olfato para emprender y triunfar en los negocios relacionados con la alimentación. Buena muestra de ello es La Relinda, su negocio de empanadas argentinas que ya tiene locales propios en La Recova de Santa Cruz y en el centro comercial Meridiano, lo que demuestra la buena aceptación de lo que sigue siendo uno de sus productos más reconocibles y estrella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents