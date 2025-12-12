Pedro Nel continúa su particular idilio con el éxito

No es una mala forma de acabar el año, desde luego. El cocinero colombiano al frente del restaurante Etéreo, Pedro Nel, recibió recientemente la feliz noticia: La junta directiva de la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife adoptó, de común acuerdo y por unanimidad, conceder el Premio de Gastronomía de la Academia de Santa Cruz de Tenerife del año 2025 al restaurante que dirige Nel.

Un galardón más que suma a los muchos que acumula el empresario, que a sus dos soles Repsol y al recomendado Michelin, hay que contar otros reconocimientos a nivel personal, como ser considerado uno de los diez colombianos más destacados de España, distinción que otorga la Embajada de Colombia en España y que recibió a comienzos del presente año. Ya sabe, lo que bien empieza, bien acaba.

Tiene mérito, y mucho, el carismático cocinero. Su restaurante lleva años siendo punto de encuentro en la capital tinerfeña, logrando llenar a diario y siendo sede de multitud de encuentros familiares y profesionales; recibiendo a personalidades del cine, el arte, el deporte o la política. Nel es de esos trabajadores que uno siempre quiere ver en la sala cuando acude a un restaurante, pues conoce al detalle gustos y preferencias de cada cliente.

Para él, este nuevo reconocimiento que le otorga la Academia "es la prueba de que cuando se trabaja con corazón, disciplina y pasión, los resultados llegan". En su opinión, el equipo de Etéreo "está remando fuerte, unidos y viento en popa. Aquí no solo cocinamos: sentimos, soñamos y luchamos juntos. Este premio nos honra, pero también nos compromete; nos recuerda que vamos por el camino correcto y que lo mejor está por venir".

La Relinda

Más allá de este nuevo éxito, cabe recordar que Nel ha demostrado buen olfato para emprender y triunfar en los negocios relacionados con la alimentación. Buena muestra de ello es La Relinda, su negocio de empanadas argentinas que ya tiene locales propios en La Recova de Santa Cruz y en el centro comercial Meridiano, lo que demuestra la buena aceptación de lo que sigue siendo uno de sus productos más reconocibles y estrella.