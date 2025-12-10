Cierra Shibui: crónica de una muerte anunciada

El restaurante, que para mí era el mejor japonés de Canarias, baja el telón de manera definitiva, marcando el fin de una etapa que dejó huella en la ciudad, en sus comensales y en toda una generación de amantes de la cocina japonesa. Lo que hoy concluye no es solo un proyecto gastronómico; es una historia hecha de noches intensas, de creatividad desbordada y de una identidad propia en un mercado cambiante y cada vez más exigente.

Desde su apertura, se convirtió en un espacio distinto, casi magnético. Fue un lugar donde la propuesta culinaria apostaba por la cocina japonesa más purista, sin artificios. Allí, cada plato era una declaración de intenciones, cada servicio una coreografía y cada detalle un recordatorio de que la experiencia gastronómica es mucho más que comer: es sentir, observar, escuchar y pertenecer.

Aguas complejas

La crónica de su cierre podría decirse que empezó mucho antes de hoy. En un sector marcado por la competencia feroz, el ticket medio, los cambios en los hábitos de consumo y la presión operativa, Shibui llevaba tiempo navegando por aguas complejas. Su éxito inicial, convivía con una realidad cada vez más evidente: mantener un concepto tan sofisticado exige una constancia titánica.

Lo que nunca cambió fue su alma. Logró algo que muy pocos restaurantes alcanzan: consolidar un estilo propio. La iluminación tenue, el ritmo ágil pero ceremonioso del servicio y esa mezcla equilibrada entre lo urbano, lo elegante y lo sensorial se convirtieron en elementos de su ADN. Mientras otros copiaban recetas, Shibui construía atmósferas.

Nigiri de atún rojo elaborado en la barra del restaurante. / Mulchand Chanrai

En mi última visita, además, pude experimentar de primera mano lo que muchos consideraban el corazón del concepto: la barra japonesa. Allí, frente a los cocineros, en un ritual casi silencioso y preciso, viví una de mis últimas experiencias niponas más completas. La secuencia de cortes, el manejo del cuchillo, la delicadeza del arroz, la concentración del equipo y la intimidad del espacio creaban una conexión única entre el comensal y la cocina. Ese momento, tan puro y tan técnico, condensaba todo lo que el restaurante representaba: autenticidad, respeto por el producto y un profundo sentido estético.

Una duda inevitable

Quizás por eso, por haber vivido en primera persona esa excelencia, me invade una duda que no logro resolver del todo. ¿Cómo es posible que un restaurante con un nivel de alta cocina japonesa, capaz de ofrecer una experiencia tan cuidada y superior a la de muchos espacios más comerciales, algunos incluso masificados y sin propuesta real, no haya logrado mantenerse? Me cuesta entenderlo.

Selección de vinos de mi última visita al restaurante. / Mulchand Chanrai

A veces el mercado premia lo inmediato, lo fácil, lo replicable y deja atrás proyectos que apuestan por la técnica, la sensibilidad y la autenticidad. La pregunta queda ahí, flotando, sin respuesta clara: ¿qué falló realmente? ¿Fue el modelo, el contexto, las expectativas, o simplemente la suma inevitable de todos esos factores? Shibui tenía las cualidades para perdurar pero, aún así, no lo hizo. Y esa paradoja es la que más pesa hoy.

Otro de los nigiris de pescado blanco del restaurante. / Mulchand Chanrai

Detrás de cada plato, de cada reserva completa, de cada evento y de cada noche intensa había un equipo que sostuvo al restaurante con disciplina, pasión y entrega. Emilio, Gerardo, Bárbara, cocineros y camareros, formaron una familia que entendió que trabajar allí no era un empleo corriente: era participar en una propuesta creativa y exigente.

El cierre, aunque doloroso, también es un homenaje para ellos. Para quienes construyeron la marca desde dentro, para quienes se dejaron la piel detrás de la barra o en una cocina donde cada detalle importaba. Su compromiso permitió que no fuera solo un restaurante, sino un referente. Ese capital humano es, sin duda, uno de los mayores legados que quedan. Porque las marcas nacen de ideas, pero sobreviven o desaparecen por las personas que las sostienen.

El recuerdo

Con su despedida, Santa Cruz pierde uno de sus templos japoneses más importantes. Shibui era punto de encuentro para celebraciones, reencuentros, primeras citas, cenas de negocios y noches sin prisa. Era un escenario donde clientes habituales se mezclaban con curiosos y donde algunos encontramos nuestro lugar preferido para disfrutar, desconectar y dejarnos sorprender.

Permanecen también momentos personales, como aquella última experiencia en la barra: un recordatorio de que, cuando un restaurante logra transmitir verdad, su legado supera la materialidad del local. Por ahora, la crónica llega a su última línea. Shibui se despide. Y Santa Cruz pierde un faro, pero gana una historia inolvidable. Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com