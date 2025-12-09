Vídeoreceta de la semana: Salsa de champiñones casera

Una solución casera, original y muy rica de hacer una salsa de champiñones basada en una receta que vi en la que guardaban un puño de champiñones laminados y el resto la trituraban. Así al momento de servirla prevalece la salsa, pero te encuentras con trozos de hongos que le dan otro toque a los platos de carne o pasta, por ejemplo

Ingredientes:

300 gr. de champiñones

100 ml. de caldo de ave, carne o verduras

200 ml. de nata

50 ml. de vino blanco seco

Tres chalotas

Un diente de ajo

Perejil fresco

Pimienta negra molida

Sal marina

Aceite de oliva

Elaboración: