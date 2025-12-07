Una Navidad más auténtica llega a La Princesa gracias a la mirada artesanal de Free Heart

La Navidad ha llegado a La Princesa con una imagen que vuelve a sus propios orígenes. La retirada del escaparate instalado en los años cincuenta —una intervención solicitada para conservar el patrimonio lagunero y devolver la fachada a su estado original— permitió redescubrir la identidad clásica de la pastelería, recientemente galardonada con un Solete de la Guía Repsol en su edición Soletes de Navidad, y terminó guiando el concepto de la colección de este año.

Ese regreso a la estética tradicional marcó el punto de partida de la propuesta navideña de Naira Domínguez y Marta Santos, las manos que dan vida a Free Heart. Su colección reivindica la pastelería de siempre: packaging cuidado, cestas en forma de casitas y una presentación cálida y detallista que evoca las pastelerías de antes, donde cada pieza se trabajaba con mimo y dedicación.

En el obrador, esa filosofía de trabajo las acompaña desde el primer día. Naira y Marta elaboran todo a mano, controlando cada ingrediente y cada proceso sin mezclas industriales y con una pulcritud que forma parte de su identidad. «Volver a lo original ha sido nuestra inspiración para la colección de este año», explican.

La elaboración artesana es seña de identidad. / Eduardo Gorostiza

La huella del trabajo artesano se percibe en cada dulce, pero la historia de esta Navidad no se entiende sin la del propio proyecto. Free Heart nació en 2008, entre encargos pequeños y muchas horas sin dormir. Años después, ese mismo espíritu es el que sostiene la nueva etapa de una pastelería que está a punto de cumplir un siglo en la Plaza de la Concepción.

El proyecto que las unió

«Nos conocimos por casualidad», recuerdan Naira Domínguez y Marta Santos. Aquella coincidencia, unida a la afición común por la pastelería, terminó convirtiéndose en la base de Free Heart: «A las dos nos encantaba hacer pasteles y galletas; empezamos con encargos pequeños para amigos y, casi sin darnos cuenta, estábamos trabajando todas las noches».

El proyecto tomó forma en 2008, en plena crisis económica, cuando ambas estaban en paro. Lejos de desanimarse, decidieron apostar por su propio obrador. «Era el momento de intentarlo». Entre cursos, horas de práctica y una clientela que fue creciendo de forma constante, Free Heart encontró su sitio: «Todavía seguimos preparando los cumpleaños de algunas de las personas que confiaron en nosotras desde el principio», comentan las pasteleras.

El local inicial —un obrador de apenas 32 metros cuadrados— pronto se quedó pequeño. La oportunidad de crecer llegó con el traspaso de La Princesa: el anterior propietario, que había asumido el local después de la familia fundadora, decidió dejar la pastelería. «Nos enteramos por un chivatazo», afirman. En ese momento, presentaron su proyecto y pudieron asumir un negocio con casi un siglo de historia: «Otra vez, estábamos en el lugar oportuno y en el momento oportuno».

Las dos mujeres al frente de Free Heart. / Eduardo Gorostiza.

La adaptación no fue inmediata. «Fuimos muy cautas al principio», explican. Durante los primeros meses observaron cada detalle del funcionamiento del local: recetas, materias primas, organización interna, qué se vendía y qué no. Venían de trabajar bajo pedido, por lo que aquella transición exigía una estructura distinta. La formación con el chef pastelero Alexis García fue clave en el proceso: «Nos ayudó a reordenar procesos, retomar recetas antiguas con nuevas técnicas y mejorar materias primas que estaban desfasadas».

El recetario heredado tenía valor, pero también presentaba dificultades. «Había pasado de generación en generación y no siempre estaba claro». A eso se sumaba un equipo veterano, con personas que incluso se jubilaron con ellas. En ese contexto tuvieron que tomar decisiones: qué conservar, qué actualizar y qué reinterpretar. «Queríamos mantener la esencia —la tarta de nata, la de manzana, la de requesón—, pero también hacer nuestra pastelería, aportar nuestra visión. Ya que asumíamos el proyecto, queríamos dejar huella», cuentan.

Mantener un obrador como este hoy en día supone un reto: procesos largos, materias primas costosas y ningún margen de error. «En pastelería no puedes saltarte una línea de la receta; no hay trampas posibles». Por eso viven con especial satisfacción el Solete que la Guía Repsol acaba de otorgar a La Princesa. «La noticia nos pilló haciendo polvorones y turrones», confiesan. El reconocimiento lo sienten como un impulso para todo el equipo: para quienes llevan años a su lado y para quienes continúan cerca del obrador aunque ya no formen parte del día a día. Para ellas, ese vínculo es parte del propio «hecho a mano»: cada dulce que sale de La Princesa lleva detrás el trabajo de una persona.

Navidad hecha a mano

La selección de Navidad de este año mantiene los sabores de siempre para estas fechas: «Somos bastante clásicas, porque las Navidades son clásicas». Entre ellos está destacando especialmente el turrón de yema: «Nos están saliendo unas tiradas riquísimas». También vuelve el turrón de gofio, elaborado con gofio de la molienda del Barrio de La Salud a la que la familia de Marta ha ido toda la vida.

Otra de las elaboraciones que forma parte de la identidad del local es el Stollen, un dulce tradicional en La Princesa y menos habitual en otras pastelerías de la isla, que han mantenido, pero adaptándolo al estilo Free Heart: «Es puro aroma, sabor, frutos secos y pasas al ron. Te transporta a unas Navidades más alemanas».

Variedad de turrones en Free Heart. / Eduardo Gorostiza

Durante diciembre y enero se mantiene la oferta habitual de la pastelería, a la que se suman varios postres de temporada. Entre ellos, la pavlova de frutos rojos, los troncos de Navidad y una selección de tartas más decoradas que nunca. También recuperarán un dulce antiguo: un músico de frutos secos y trabajarán con chocolate y naranja sanguina en otras elaboraciones, un cítrico que les encanta por «lo elegante que es».

Los encargos pueden gestionarse directamente en la tienda o por correo electrónico con 48–72 horas de antelación. Este año, además, el valor añadido está en un packaging renovado y diseñado al detalle, fruto del trabajo que han desarrollado para esta campaña. El resultado es una propuesta plenamente navideña en la que cada producto llega listo para regalar: «Todo va envuelto y en una caja bonita; cualquier cosa que compres se convierte en un regalo».

Redescubrir La Princesa

Todavía hay quienes asocian a La Princesa con la pastelería de hace décadas, pero la realidad es distinta. La familia fundadora dejó el local hace más de quince años y, desde entonces, la pastelería ha pasado por diferentes manos hasta llegar a la etapa actual. «La nostalgia es poderosa; todos somos presas de los recuerdos», reconocen Naira y Marta. Aun así, confían en que quienes no han vuelto desde entonces se animen a descubrir esta nueva versión del local.

Productos navideños de la pastelería en La Laguna. / Eduardo Gorostiza.

Su intención siempre ha sido la misma: mantener vivo un negocio que abrió sus puertas en 1927 y que continúa en la esquina de la Plaza de la Concepción n.º 1 como un proyecto local y cercano. «Queremos que los chicos del Cabrera sigan desayunando aquí, que la señora de la calle San Agustín continúe comprando su bizcocho», afirman.

El producto ha evolucionado, porque las técnicas que se usaban en los años ochenta ya no son las de hoy, pero la esencia permanece. En sus manos, La Princesa ha recuperado recetas, actualizado otras y reforzado aquello que la hacía especial: «Nuestra intención siempre ha sido respetar que alguien abrió esta pastelería hace casi cien años y que ahora dos personas sin relación con los fundadores siguen manteniéndola con el mismo cariño».

Esa mezcla de respeto y mirada propia sostiene su trabajo diario y también vertebra esta Navidad. Una campaña nacida en el obrador, pieza a pieza, que invita a volver a una pastelería que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo un lugar al que regresar.