Vídeoreceta de la semana: Cómo hacer turrón blando casero

Pues ya estamos en diciembre. Y hay que ir pensando en los turrones -aunque es cierto que en nuestros puntos habituales de compras ya se ven desde octubre-. Hoy les propongo la aventura de hacer en casa su propio turrón. Es bien sencillo y no les llevará demasiado tiempo. ¡Y verán qué resultado más satisfactorio!

Ingredientes:

300 gr. de almendra frita

130 gr. de azúcar

30 gr. de miel

50 gr. de chocolate blanco

Elaboración:

Introducimos todos los ingredientes en un procesador de alimentos y molemos bien molido. Ponemos la mezcla sobre papel de horno en un recipiente lo más parecido a un molde para tableta de turrón. Presionamos bien, tapamos con más papel de horno y seguimos presionando para que quede compacto. Dejamos reposar en la nevera un mínimo de dos horas.

El molde: Lo ideal sería un molde lo más parecido a una tableta de turrón, claro. Y seguro que los hay en esas tiendas donde hay de todo. Pero, por si acaso, hay alternativa casera. Tan sencillo como tomar un tetrabrick, cortarlo hasta lograr la forma de tableta, lavarlo bien, secarlo mejor y ¡et voilà! Tenemos molde de tableta de turrón.