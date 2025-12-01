Los Soletes de Navidad llegan a Canarias: estos son los ocho locales seleccionados

La Navidad está hecha de pequeños rituales: el primer brindis del año, un chocolate con churros tras recorrer las calles iluminadas o esas sobremesas que se convierten en recuerdos duraderos. Pensando en esos momentos en torno a la mesa o a una barra, Guía Repsol ha seleccionado sus nuevos Soletes de Navidad, una edición especial pensada para acompañar todas las celebraciones de estas fechas.

“¿A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes? En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Esta edición reúne más de 300 establecimientos de toda España, entre restaurantes confortables para grandes o pequeños grupos, bares que en estas fechas adquieren un ambiente especial y hornos donde se elaboran algunos de los dulces navideños más apreciados.

Entrega de los Soles de la Guía Repsol a los mejores restaurantes y chefs de España / Andrés Gutiérrez

Reconocimientos en Canarias

En Canarias, ocho locales han sido incorporados a la lista de Soletes de Navidad: tres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y cinco en Gran Canaria, reforzando así el protagonismo culinario del Archipiélago durante estas fiestas.

En concreto los negocios que reciben este reconocimiento son en Tenerife, La Princesa de Free Heart; otro en La Palma, El Muelle; y un tercero en La Gomera, Ambigú. Los cinco de Gran Canaria son la Vinoteca San Juan (Telde), Club AECA Santa Brígida, Panalogía Obrador, Trasteando y Tasca Marillanos (Las Palmas de Gran Canaria)

La Princesa de Free Heart, amor por el dulce en La Laguna

Este establecimiento ubicado en el corazón de La Laguna se ha ganado a sus clientes a base de dulce. Aunque la pastelería data de 1927, las actuales propietarias llevan apenas seis años al frente de este establecimiento.

Su oferta se centra en tarta y galletas, con especial cuidado a la celebración de eventos, pero en las fechas cercanas a Navidad sorprende a sus clientes con pastelitos de hojaldre rellenos de guayaba o cabello de ángel.

Plato de pulpo servido en Ambigú. / El Día

Ambigú, el sabor del mar en La Gomera

En este restaurante se rinde culto a productos gomeros tan icónicos como el almogrote o la miel de palma. Su carta destaca por propuestas como los buñuelos de bacalao, sus arroces y una cuidada selección de pescados y mariscos.

El Restaurante Ambigú se caracteriza por trabajar con productos frescos y de alta calidad, combinando diferentes técnicas de cocina para resaltar lo mejor de cada ingrediente. “Solo se puede hacer una buena cocina si se cuenta con las mejores materias primas”, explican desde el establecimiento.

Además de apostar por productos locales y únicos de La Gomera, como el almogrote y la miel de palma, el restaurante incorpora recetas innovadoras que mezclan sabores intensos y sorprendentes, pensadas para no dejar indiferente a ningún comensal.

Algunos de los churros ofrecidos en El Muelle. / El Día

El Muelle, el gurú de los churros en La Palma

Una buena fiesta de Nochebuena o de Fin de Año no está completa sin unos churros acompañados de un chocolate bien caliente. En este local los sirven con distintos toppings, tanto sólidos como líquidos, para darle un toque especial a cada bocado.

Las excelentes valoraciones del lugar no se entenderían sin su personal, siempre atento y servicial. Muchos clientes destacan la amabilidad del equipo y el ambiente agradable que se respira en el establecimiento.

Churrería El Muelle ofrece sus productos a precios asequibles y ha logrado una puntuación de 4,4 en Google, reflejo de la buena experiencia que disfrutan sus visitantes.