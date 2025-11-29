La Penúltima y nos vamos
Podcast | Clemente González, la histórica voz del sector primario en Canarias
Este periodista palmero lleva toda su trayectoria laboral dedicada al campo y al mar de las Islas
Empezó joven en la radio, en su isla natal, La Palma. Desde los comienzos, hace más de treinta años, apostó por ponerle voz al sector primario, relatar los éxitos y los problemas de una actividad económica vital para Canarias. Ha pasado por numerosas radios, y también por la Televisión Canaria, con su recordado programa Canarios de Campo y Mar, donde recorría todos los rincones del Archipiélago buscando historias en eventos, ferias, congresos y todo tipo de iniciativas que potencien el producto local y dignifique la labor de los que trabajan la tierra y salen al mar. Hoy continúa con ese programa pero desde la radio pública. En este episodio, hacemos un recorrido por la carrera de este veterano periodista, pero también hacemos un balance de actualidad sobre el sector en la actualidad.
