Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Cabrito estofado
Este es un plato sabroso, ideal para estas fiestas navideñas y con el que sorprender a familiares y amigos.
Aunque, particularmente, lo prefiero frito y en adobo, el cabrito está muy rico también de la manera que propongo y me enseñaron en su tiempo: estofado. Con muy pocos ingredientes y, eso sí, paciencia en la cocción, tenemos una carne muy rica y una salsa para mojar pan del bueno.
Ingredientes:
- 1 kg. de cabrito en trozos
- 1 pimiento rojo
- 2 tomates
- 1 cabeza ajos
- Vino blanco seco
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Cortamos el pimiento en tiras y los tomates en cuartos
- Salpimentamos el cabrito
- En un caldero con aceite de oliva, ponemos la carne y la verdura
- Añadimos los dientes de ajo a los que previamente hemos dado un golpe con el cuchillo plano
- Vertemos un chorrito de vino blanco y un poquito de agua
- Le mandamos fuego fuerte unos cinco minutos y, luego, bajamos al mínimo y que vaya guisando más o menos una hora
- Luego podemos moler la salsa y reducirla para acompañar la carne
Las hierbas: La receta que comparto me la enseñaron así, pero, es cierto, se puede enriquecer aún más si le añadimos alguna hierba aromática, tipo tomillo o romero, por ejemplo. Que daca cual la adapte a su gusto. ¡Es lo interesante de la cocina!
