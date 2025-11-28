Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Cabrito estofado

Este es un plato sabroso, ideal para estas fiestas navideñas y con el que sorprender a familiares y amigos.

Cabrito estofado.

Cabrito estofado. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Aunque, particularmente, lo prefiero frito y en adobo, el cabrito está muy rico también de la manera que propongo y me enseñaron en su tiempo: estofado. Con muy pocos ingredientes y, eso sí, paciencia en la cocción, tenemos una carne muy rica y una salsa para mojar pan del bueno.

Ingredientes:

  • 1 kg. de cabrito en trozos
  • 1 pimiento rojo
  • 2 tomates
  • 1 cabeza ajos
  • Vino blanco seco
  • Sal marina
  • Pimienta negra molida
  • Aceite de oliva

Elaboración:

  1. Cortamos el pimiento en tiras y los tomates en cuartos
  2. Salpimentamos el cabrito
  3. En un caldero con aceite de oliva, ponemos la carne y la verdura
  4. Añadimos los dientes de ajo a los que previamente hemos dado un golpe con el cuchillo plano
  5. Vertemos un chorrito de vino blanco y un poquito de agua
  6. Le mandamos fuego fuerte unos cinco minutos y, luego, bajamos al mínimo y que vaya guisando más o menos una hora
  7. Luego podemos moler la salsa y reducirla para acompañar la carne

Noticias relacionadas y más

Las hierbas: La receta que comparto me la enseñaron así, pero, es cierto, se puede enriquecer aún más si le añadimos alguna hierba aromática, tipo tomillo o romero, por ejemplo. Que daca cual la adapte a su gusto. ¡Es lo interesante de la cocina!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents