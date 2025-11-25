Tenerife brilla: El Taller Seve Díaz y Haydée by Víctor Suárez consiguen su primera estrella Michelin

En un día histórico para la gastronomía canaria, los restaurantes El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz) y Haydée by Víctor Suárez (Adeje) han sido galardonados con una estrella de la Guía Michelin, reconociendo su excelencia culinaria, creatividad y compromiso con el producto local.

En El Taller Seve Díaz, el chef Seve Díaz ha visto premiado su esfuerzo por plasmar en la mesa el mar, la tierra y la memoria de Tenerife, a través de menús degustación elaborados con ingredientes de proximidad, algunos procedentes de su propia finca. La obtención de la estrella refrenda una cocina que, hasta ahora, figuraba entre las más alabadas de la isla por los críticos y comensales.

Por su parte, en Haydée by Víctor Suárez, el chef Víctor Suárez ha consolidado su propuesta de alta cocina canaria —con especial acento en la tradición gomera— combinando sostenibilidad, producto local y un diseño cuidado del servicio y el espacio. En su nueva ubicación en Costa Adeje, el restaurante se convierte en uno de los hitos de la restauración de élite en el archipiélago.

Este doble reconocimiento no solo supone un orgullo para sus respectivos equipos y para Tenerife, sino también un espaldarazo a la gastronomía canaria en el panorama nacional: demuestra que la isla es capaz de generar propuestas de alto nivel, con identidad propia, que merecen la vitrina internacional de la Guía Michelin.

Ambos establecimientos abren así una nueva etapa con ambición, manteniendo la tradición y el territorio como esencia, y apuntan a convertirse en referentes para los amantes de la cocina contemporánea desde el Atlántico.