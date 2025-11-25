Seve Díaz, tras ganar la estrella Michelin: "Por fin la tengo en casa"

Málaga se transformó en el latido de la gastronomía española. Y yo estuve allí, viviendo en primera persona una de las noches más esperadas del año por chefs, restauradores y amantes de la alta cocina. El imponente Sohrlin Andalucía, el nuevo centro de creación, investigación y formación en artes escénicas y entretenimiento cultural, impulsado por Antonio Banderas y Domingo Merlín en Málaga, acogió la presentación de la Guía Michelin España 2026, una cita que reunió a más de 700 invitados con un mismo propósito: celebrar el talento culinario que define nuestro mapa gastronómico.

Nervios y expectación

El viaje hacia la gala comenzó mucho antes de cruzar las puertas del auditorio. En la guagua que nos llevaba hasta Sohrlin, una mezcla de nervios, apuestas discretas y sonrisas contenidas impregnaban el ambiente. Algunos comentaban rumores de últimas horas, otros repasaban mentalmente quinielas y pronósticos, y más de uno miraba de reojo su móvil esperando alguna pista filtrada. Allí, rodeado de periodistas, gastrónomos y profesionales del sector, la tensión era palpable: todos sabíamos que esa noche cambiaría la vida de más de un cocinero.

Durante la gala se pudo disfrutar del espectáculo Imagine que, con una puesta brillante y llena de color, amenizó el inicio y los descansos entre premios de una, dos y tres estrellas. Los artistas construyeron un prólogo circense que preparó al público para el viaje emocional de la noche. Con un diseño espectacular y un decorado digital asombroso, Imagine se convirtió en un recordatorio de que la gastronomía, como el arte, busca conmover, sorprender y conectar.

El ritual de la gala

La gala comenzó con la presentación de Jesús Vázquez y los discursos del alcalde de Málaga Francisco de la Torre Prados y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía Carolina España, que destacaron lo importante de este tipo de eventos para la ciudad y Andalucía.

Lo primer en citarse fue la estrella verde Michelin que, a pesar de los rumores de desaparición, continúa como emblema que reconoce a los restaurantes por su compromiso con la gastronomía sostenible.

En segundo lugar, aparecieron los Bib Gourmand, que se otorgan a restaurantes que ofrecen una excelente relación calidad-precio, con menús de cocina de calidad a precios moderados y que aparecerán en la web y aplicación de la guía a partir de esta misma noche.

Y ya entre nervios porque el tiempo corría, comenzaba el desfile de restaurantes con una estrella Michelin siendo el presentador elegido en esta ocasión para la gala, el que nombraba a cada uno de los premiados.

La gran noche de Tenerife

Uno de los capítulos más emocionantes de la velada fue el triunfo rotundo de Tenerife, que sumó dos nuevas estrellas Michelin y escribió una página esencial en la historia gastronómica de la isla.

El primero en subir al escenario fue Seve Díaz, del Taller de Seve Díaz (Puerto de la Cruz). Visiblemente emocionado, recogió su premio y alzó las manos en alto en señal de triunfo. Entre bambalinas el chef nos comentaba ilusionado que “por fin la tengo en casa”, una frase que contenía años de dedicación, perseverancia y una identidad culinaria que ha conquistado a quienes buscan una cocina honesta, sensible y profundamente personal.

Víctor Suárez, al recoger su estrella Michelin. / E.D.

Poco después llegó el turno de Víctor Suárez, chef de Haydée (Costa Adeje), quien también obtuvo su merecida estrella. Después del esfuerzo que hizo el grupo Dreamplace para llevarlo al hotel Gran Tacande, el chef nos comenta sus palabras más sinceras y contundentes: “necesitaba ganar esta estrella”.

Con ambas distinciones, Tenerife se alzó como uno de los protagonistas de la gala, consolidando su lugar en el mapa culinario español e internacional. Dos estrellas nuevas en la misma isla no solo son un logro: son una declaración de talento, crecimiento y madurez gastronómica.

La élite de la noche

El momento más esperado para muchos llegó con el anuncio de las distinciones de dos, donde la emoción se transformó en reverencia absoluta. Los restaurantes que alcanzaron las dos estrellas fueron recibidos con ovaciones sostenidas, reconociendo su excelencia técnica, creatividad y una madurez culinaria que los coloca en la cima de la escena gastronómica nacional. Entre ellos, el destacado Ramón Freixa del restaurante Ramón Freixa Atelier y el aclamado Albert Adriá del restaurante Enigma, que ya desde la edición del año pasado estaba en las quinielas de las dos estrellas.

En esta ocasión en el nivel más alto, las tres estrellas Michelin, no hubo novedades manteniéndose los que ya la tenían desde el año pasado. Esto generó corrillos de conversación entre los asistentes que no entendían por qué este año no se han dado las distinciones más altas de la guía.