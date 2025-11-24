Cristina M. Figuero: "Apostar por el vino tinto no es ser revolucionario, es ser coherente"

De todo tiene que haber en este mundo, incluso vinos sin alcohol, aunque el término vino para estos inventos resulte demasiado generoso. Cada cierto tiempo, analistas del placentero mundo líquido acuñan tendencias, conceptos o pautas de consumo para tratar de definir lo que no se puede escribir ni hablar, sino simplemente sentir. Y les guste más o les guste menos a ciertos gurús del apasionante y complejo sector vinícola, el tinto sigue siendo el que marca el camino, el que genera más emociones, el que llena el alma.

Este lunes que el tinto celebra su día mundial, una de las grandes bodegas de Ribera del Duero, Figuero, se enorgullece de seguir creando, año a año, botellas que hablan de paisaje, que prolongan el idioma de una familia, que se adaptan a los nuevos tiempos sin perder la esencia de la excelencia. "Con las conversaciones que existen actualmente alrededor del mundo del vino, parece que apostar por el tinto es ser revolucionario, pero en nuestro concepto suponer ser coherente. Las características de tu paisaje definirán qué variedades se adaptan mejor a él", apunta Cristina M. Figuero, de la citada bodega.

Milagros y Viñas Viejas, dos referencias icónicas de la bodega. / E.D.

Más allá de matices y gustos, Cristina M. Figuero matiza que "en La Horra es la tinto fino, una variedad con gran expresión frutal, color intenso y tanino suave, que bien guiada nos entrega unos vinos tintos fantásticos". Cuestionada sobre esa incansable búsqueda hacia la perfección, ella señala que "la búsqueda de la excelencia pasa por entender estas características y ofrecer vinos que hagan sentir a los que lo consumen que forman parte de nuestras parcelas". De esas parcelas salen joyas como el Crianza, El Viñas Viejas, Milagros, Pago de Torrosillo o Tinus, vinos que expresan la idiosincrasia del terruño.

La fuerza de lo auténtico

Nunca he sido muy partidario de atender con especial interés a modas y tendencias en este aspecto. El vino es tan democrático que tan solo la calidad es la que debe marcar el análisis, sin entrar en multitud de aspectos que al consumidor de a pie le interesan más bien poco. De ahí que la autenticidad siga siendo el mayor valor, el origen, las parcelas. En esto coincide Cristina, que comparte que "lo que buscamos como consumidores se resume en tres cosas: terruño, elegancia y, sobre todo, versatilidad". Algo que ella ejemplifica con uno de sus vinos, el Figuero Crianza, "que acompaña tanto en una tarde con una tabla de quesos; en una barbacoa con amigos o en una comida familiar un domingo".

Cristina M. Figuero, de Bodegas Figuero. / E.D.

Por último, y no solo para celebrar este día especial sino también de cara a la intensa agenda navideña que llega, Cristina M. Figuero hace una reflexión. "Hay algo que trasciende a la pregunta de tinto o blanco; Ribera o Rueda, y eso es el identificar a nuestro vino como el de los momentos especiales. Quiero que Figuero sea el vino de los momentos felices. Me encanta escuchar a nuestros clientes contarme que han brindado con nosotros, que hemos estado presentes en momentos tan íntimos. Esa es la verdadera razón de ser".

Y sí, todo se resume en eso. En la elección de elegir un vino porque nos identificamos con el bodeguero, porque conocemos su historia y su sensatez, también su compromiso con la calidad. Parece sencillo, pero no lo es. Uno de los grandes méritos de esta bodega es que sigue argumentando de manera sólida la fortaleza del vino, la eterna elegancia que ello supone, también su capacidad para estar presentes en esos momentos. Esto no va de tendencias, va de calidad.