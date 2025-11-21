La Penúltima y nos vamos
Podcast | Tarek Nasser, el discreto empresario de éxito que no para de abrir supermercados en Tenerife
Aunque no se prodiga mucho en los medios, Nasser ha querido hacer una interesante excepción para compartir su inspiradora historia
Cerca de 30 supermercados, numerosos hoteles, tres restaurantes... el legado empresarial de Tarek Nasser en Canarias es importante. Hijo de un exitoso empresario, siempre tuvo claro que lo suyo sería seguir la tradición familiar y meterse de lleno en el negeocio, pero dejando su huella y su visión con el crecimiento exponencial de un grupo, Kanali, que es referente en las Islas. Durante este episodio del podcast gastronómico de Canarias, Nasser comparte cómo aterrizó en el mundo de la empresa, relata su pasión por la gastronomía y adelanta algunos proyectos con los que sueña. Además, confiesa algunos lugares en los que disfruta especialmente comiendo, tanto en las Islas como fuera.
- A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
- Los restos del huracán Leslie llevaron a Canarias dos especies de aves americanas
- La Aemet advierte: la nieve llegará este jueves a Tenerife
- Un chiringuito de la playa de Las Teresitas se libra de una multa por un 'error' del Ayuntamiento de Santa Cruz
- Historias en el centro para personas sin hogar de Santa Cruz: Alberto, el hombre que espera entre flores
- Multa de hasta 1.200 euros a Arona si no entrega el expediente de las 30 familias que esperan su vivienda en Cho
- La Aemet amplía sus avisos por lluvias en Tenerife: serán en el este y se descarta la nieve
- Esta es la mejor zona para vivir en Tenerife según los propios residentes: 'En el sur todo es turismo