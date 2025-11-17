Vídeoreceta de la semana: Bombones canarios para hacer con los más pequeños de la casa

Y para eso estamos los adultos, para comprobar que todo va bien. Así que dejemos que se acerquen a los fogones, que trasteen y que aprendan a reconocer y valorar los alimentos y cómo procesarlos.

La cocina dulce es un poderoso imán para atraerlos. ¡Ojo a estos Bombones porque les van a cautivar!

Ingredientes:

100 gr. de gofio

12 gr. de azúcar glass

14 gr. de almendras molidas

30 ml. de aceite de oliva

30 ml. de chocolate a la taza

60 ml. de agua

Coco rallado

Elaboración: