Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Bombones canarios para hacer con los más pequeños de la casa
En la cocina solo hay dos peligros para los chinijos: que se quemen o que se corten
Y para eso estamos los adultos, para comprobar que todo va bien. Así que dejemos que se acerquen a los fogones, que trasteen y que aprendan a reconocer y valorar los alimentos y cómo procesarlos.
La cocina dulce es un poderoso imán para atraerlos. ¡Ojo a estos Bombones porque les van a cautivar!
Ingredientes:
- 100 gr. de gofio
- 12 gr. de azúcar glass
- 14 gr. de almendras molidas
- 30 ml. de aceite de oliva
- 30 ml. de chocolate a la taza
- 60 ml. de agua
- Coco rallado
Elaboración:
- En un bol mezclamos muy bien el gofio, las almendras, el azúcar, el chocolate y el aceite.
- Vamos añadiendo el agua poco a poco hasta obtener una masa homogénea
- Formamos bolitas y las rebozamos en coco rallado
- Reservamos…¡y a comer!
