Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Bombones canarios para hacer con los más pequeños de la casa

En la cocina solo hay dos peligros para los chinijos: que se quemen o que se corten

Bombones canarios.

Bombones canarios. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Y para eso estamos los adultos, para comprobar que todo va bien. Así que dejemos que se acerquen a los fogones, que trasteen y que aprendan a reconocer y valorar los alimentos y cómo procesarlos. 

La cocina dulce es un poderoso imán para atraerlos. ¡Ojo a estos Bombones porque les van a cautivar!

Ingredientes:

  • 100 gr. de gofio 
  • 12 gr. de azúcar glass
  • 14 gr. de almendras molidas
  • 30 ml. de aceite de oliva
  • 30 ml. de chocolate a la taza
  • 60 ml. de agua
  • Coco rallado

Elaboración:

  1. En un bol mezclamos muy bien el gofio, las almendras, el azúcar, el chocolate y el aceite.
  2. Vamos añadiendo el agua poco a poco hasta obtener una masa homogénea
  3. Formamos bolitas y las rebozamos en coco rallado
  4. Reservamos…¡y a comer!

