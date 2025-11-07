Cuatro planes de spa y brunch para disfrutar del fin de semana en Tenerife

Cada vez son más las personas que buscan experiencias completas, capaces de combinar bienestar y buena cocina. En Tenerife, esa tendencia ha encontrado su mejor expresión en los planes que unen el circuito termal del spa con el placer de un buen brunch. Propuestas que invitan a desconectar sin salir de la isla.

Más allá de los tratamientos o las piscinas de hidroterapia, estas experiencias ponen el foco en el cuidado personal y en la gastronomía como parte esencial del descanso. Desde el sur de la isla hasta el corazón de Santa Cruz o las calles históricas de La Laguna, estos cuatro hoteles tinerfeños reúnen lo mejor del bienestar y la mesa a través de planes ideales para disfrutar durante el fin de semana.

Cuatro propuestas para combinar bienestar y gastronomía

Sandára Wellness & Spa en Abama Resort Tenerife (Guía de Isora)

En el corazón de Abama Resort, Plaza Abama se ha convertido en un espacio donde el arte, el bienestar y la calma se entrelazan con el océano de fondo. En este entorno se ubica Sandára Wellness & Spa, un refugio inspirado en la energía natural de la isla. Su circuito de aguas con vistas al Atlántico, sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y área de relax definen una experiencia sensorial que invita a detener el tiempo.

Desayuno, Hotel Abama. / E.D.

El plan «Zen & Breakfast» combina el circuito de aguas con un desayuno completo en el restaurante Tágara, con fruta fresca, repostería casera, embutidos, quesos y un plato caliente elaborado al momento. Para quienes buscan algo más, la versión «Brunch & Balance» permite disfrutar en pareja de un brunch con bagel de salmón, sándwich club, tostadas y repostería artesanal, seguido de un circuito de aguas o, en su opción premium, de un masaje relajante de 50 minutos. Una experiencia que refleja la filosofía de bienestar consciente de Abama.

Bio-Spa Victoria en GF Victoria (Costa Adeje)

Reconocido en los World Luxury Spa Awards como uno de los mejores spas del mundo, Bio-Spa Victoria, ubicado en el hotel GF Victoria, es un santuario dedicado al equilibrio y al cuidado integral. En su interior, un circuito con piscina de jets cervicales, sauna, baño turco, cascada de hielo, jacuzzi y duchas de sensaciones promete un descanso absoluto. Su jardín exterior, con camas balinesas y piscina a contracorriente, amplía la experiencia al aire libre.

Bio Spa, GF Victoria. / E.D.

La propuesta «Circuito + Brunch» invita a disfrutar de tres horas de calma en el spa y de un brunch posterior, elaborado con productos frescos y de temporada. Un plan perfecto para quienes buscan renovar energía, cuidarse y saborear la buena cocina en un entorno reconocido por su sostenibilidad y excelencia.

Spa Sensations en Iberostar Heritage Grand Mencey (Santa Cruz de Tenerife)

En pleno centro de Santa Cruz, junto al parque García Sanabria, el Spa Sensations de Iberostar Heritage Grand Mencey es uno de los espacios de bienestar más reconocidos de la capital. Sus más de 4.500 metros cuadrados albergan un completo circuito termal con piscina dinámica, sauna, jacuzzi, baño turco y flotarium, además de una completa carta de tratamientos y masajes inspirados en técnicas orientales.

Spa, Hotel Mencey. / E.D.

La propuesta «Sprunch», que fusiona spa y brunch, se ofrece los fines de semana y combina 90 minutos de circuito termal con un menú que une productos locales y cocina internacional: bollería artesanal, ibéricos, pescados ahumados, huevos benedictinos y postres de su obrador, como la tarta de queso con helado de galleta y chocolate caramel. Una alternativa perfecta para disfrutar de un sábado o domingo diferente en el corazón de la ciudad.

SensCare Spa en Hotel Laguna Nivaria (La Laguna)

En el casco histórico de La Laguna, el Hotel Laguna Nivaria ofrece una pausa de calma en su SensCare Spa, un espacio íntimo y elegante que apuesta por la exclusividad y la atención personalizada. Su circuito de agua salada climatizada incluye piscina con cascada, jacuzzi, zona de contracorriente, duchas aromáticas, sauna, baño de vapor y hamacas de descanso, todo diseñado para recuperar energía y bienestar.

Senscare, Hotel Nivaria. / E.D.

La propuesta «Desayuno + Spa» combina 90 minutos de circuito con un desayuno bio en el propio hotel, mientras que el «Sprunch Laguna Nivaria» se convierte en el plan ideal de fin de semana con dos versiones disponibles: el Classic Spa, con acceso al circuito general, y el Royal Spa, reservado en exclusiva para dos personas, con copas de espumoso y bombones. Una experiencia perfecta para quienes buscan desconectar sin alejarse de la ciudad.

Fin de semana de calma y sabor

Tenerife invita a tomarse las cosas con otro ritmo. Estos cuatro hoteles invitan a vivir la isla de otra manera: dedicar tiempo al descanso, disfrutar de la buena cocina y reencontrarse con uno mismo. Porque a veces, el mejor plan de fin de semana es simplemente cuidarse.