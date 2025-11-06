Vídeoreceta de la semana: Pollo al horno con yogur y pimentón

Una manera sencilla de darles salida es cocinar con ellos. En esta ocasión te propongo un fácil pollo al horno utilizando uno de esos yogures con el “consumir preferentemente” rebasado. ¡Y es una delicia!

Ingredientes:

800 gr. de pollo cortado en trozos

Un yogur natural

Una cucharadita de pimentón

Tomillo

Una cebolla morada pequeña

Una cebolla blanca

Una zanahoria

Aceite de oliva

Sal marina

Pimienta negra molida

Elaboración: