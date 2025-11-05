La Sureña vuelve a sus orígenes con una reedición que apuesta por nuevos productos y ensalza el concepto ‘casual ibérico’

El mercado gastronómico está en constante evolución, motivo por el cual Restalia no ha dejado de innovar a lo largo de sus 25 años de historia, reeditando sus distintas marcas con el objetivo de adaptarse siempre a las tendencias gastronómicas y a las necesidades de los consumidores. De esta forma, ahora ha llegado el turno de una de sus enseñas más conocidas, La Sureña, en base a un concepto innovador: el ‘casual ibérico’. Se trata, según avanzan desde la compañía, de una apuesta firme por la cocina mediterránea en un panorama copado por propuestas más internacionales.

La renovación ha arrancado en el mismo local del Centro Comercial La Vaguada de Madrid donde La Sureña inició su andadura. “Todas las marcas del mundo, y más cuando llegan a unos ciertos niveles de madurez en el mercado, necesitan de una revisión continuada y la adaptación a sus ciclos naturales de vida, y en Restalia somos conscientes de este reto permanente para mantener frescas y atractivas nuestras ofertas de producto”, comenta María Noguera, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la compañía, que avanza que a lo largo de 2026 podremos ver también numerosas novedades en 100 Montaditos y The Good Burger – TGB.

Por el momento, La Sureña refuerza la esencia de sus orígenes, con una oferta de productos de comida tradicional española, además de apostar por un nuevo formato de presentación, los ‘Papelones’, adaptados a los criterios de sostenibilidad y mejora de la eficiencia que marcan los tiempos y con los que Restalia está comprometida. El cambio también es visible a nivel estético, ya que los locales de La Sureña vuelven a sus raíces andaluzas con una escenografía de bar tradicional español, colorido y luminoso, transmitiendo esa idea de sencillez y compromiso con la identidad de nuestra cultura popular.

Cerveza fría, una seña de identidad que apuesta por la innovación

La cerveza fría se ha convertido en una seña de identidad para Restalia y en todo un icono de la Sureña. Por ello, la apuesta de la compañía continúa por el consumo de cervezas heladas en vidrio, en el popular “botellín de quinto”. Y como gran novedad, servidos en un nuevo envase denominado 'Cajonazo' de nueve botellines que mantiene el producto en su temperatura de frío más óptima gracias a la tecnología de enfriamiento a través de neveras de alta eficiencia de temperatura negativa controlada.

El 'Cajonazo', el nuevo envase de nueve botellines de La Sureña que mantiene las cervezas en frío. / Restalia

Esta tecnología, desarrollada desde KUBO, el centro de innovación recientemente creado por José María Capitán, muestra el compromiso de Restalia con la innovación, un concepto que ha impulsado a la compañía a seguir creciendo y adaptándose a las necesidades de los clientes a lo largo de 25 años.

Grandes novedades en la carta de La Sureña

Entre las principales novedades gastronómicas que acompañan esta reedición destaca una nueva carta de productos que refuerza este concepto de 'casual ibérico'. En ella se incorporan nuevas referencias bajo el ya mencionado formato de 'Papelones', con propuestas tradicionales como las croquetas de jamón o las tortillitas de camarón pero también con nuevas opciones como los buñuelos de bacalao o las guindillas en tempura, así como frituras clásicas andaluzas —gulas fritas con limón, puntillitas o calamares a la andaluza—.

Además, se suman los nuevos 'Planchaditos', pequeños bocados de pan tostado en plancha con rellenos variados como lomo al ajillo, jamón york y queso gouda o sobrasada, ideales para compartir. Otra de las grandes novedades que los clientes pueden disfrutar en esta recién estrenada Sureña es el 'Menú Gamberro', un formato de menú con una deliciosa y original hamburguesa de gambón, patatas y bebida que refuerza su posicionamiento joven y accesible de la marca. Por último, la carta se completa con una selección de aperitivos como gildas, aceitunas o altramuces, reafirmando su esencia de bar tradicional español.

Algunas de las nuevas propuestas de La Sureñas, con las gildas como protagonistas. / Restalia

Junto a esta renovación gastronómica, Restalia refuerza también su compromiso con la formación de los equipos. Cada vez que la compañía lanza un nuevo concepto o incorpora productos a su carta, se pone en marcha un plan de formación integral para todos los profesionales de la red. Este programa, que forma parte del ADN de Restalia desde sus inicios, para que cada lanzamiento se ejecute con los más altos estándares de calidad y coherencia operativa.