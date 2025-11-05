Podcast | Una cata con Felipe Martín, de Figuero

Si bien hace poco relatábamos una visita intensa y hermosa a Bodegas Figuero, en plena vendimia, ahora hemos querido corresponder la invitación y traer a Canarias a Felipe Martín, miembro de la familia al frente de la bodega de Ribera del Duero, para conocer más de cerca no solo los vinos que elaboran, sino también para hablar sobre tendencias, el futuro de la región o la evolución propia del mercado. Martín, gran conocedor de esta tierra, se aventuró a decir qué restaurante canario es su favorito para lograr una estrella Michelin en la próxima gala.