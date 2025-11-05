Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Penúltima y nos vamos

Podcast | Una cata con Felipe Martín, de Figuero

Nos vamos de viaje a La Horra, tierra de vinos e historias familiares como la de esta fantástica bodega

Felipe Martín, el día de la grabación.

Felipe Martín, el día de la grabación. / E.D.

Jose Luis Reina

Jose Luis Reina

Santa Cruz de Tenerife

Si bien hace poco relatábamos una visita intensa y hermosa a Bodegas Figuero, en plena vendimia, ahora hemos querido corresponder la invitación y traer a Canarias a Felipe Martín, miembro de la familia al frente de la bodega de Ribera del Duero, para conocer más de cerca no solo los vinos que elaboran, sino también para hablar sobre tendencias, el futuro de la región o la evolución propia del mercado. Martín, gran conocedor de esta tierra, se aventuró a decir qué restaurante canario es su favorito para lograr una estrella Michelin en la próxima gala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents