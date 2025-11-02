La Laguna sabe a Zulay: así será su nuevo local en pleno casco histórico

Era un secreto a voces. También uno de los secretos más deseados para la legión de seguidores de Zulay, la panadería que nació en Fuencaliente de La Palma y que hoy, con cinco puntos de venta (tres en La Palma y dos en Tenerife) es una de las más admiradas y demandadas de las Islas.

Me cité con Bryan Medina, uno de los tres hermanos al frente del negocio familiar, en el flamante local que abrirá el 15 de noviembre en pleno casco histórico de La Laguna. Lo hará en la peatonal calle Viana, número 25, zona de mucho tránsito y bien necesitada de locales que aumenten su nivel, como así lo hará Zulay.

Los hermanos, en el obrador. / E.D.

Está feliz el joven Bryan, mientras me cuenta, siempre con la sonrisa en la cara, pequeños detalles que faltan para rematar el local, que ha sido sometido a una deliciosa puesta a punto. La inversión no ha sido anecdótica, ni mucho menos. Pero la ilusión con la que él, junto a sus hermanos Rubén y Aday Medina, están gestionando este nuevo punto de venta, es realmente contagiosa.

Un concepto novedoso

En este proyecto, según cuenta el propio Medina, "partimos de la experiencia que tenemos con los otros cuatro puntos de venta, y que estará muy enfocado en la experiencia del cliente". Así pues, "este concepto en pleno corazón de La Laguna hará que tengamos mucha rotación de producto, estará enfocado en el take away, y los clientes tendrán un servicio más rápido. La experiencia Zulay no cambia, tampoco la calidad de los productos, solo que aquí el cliente podrá disfrutarlo desde otro punto de vista".

Uno de los productos dulces de Zulay. / E.D.

Así, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, abierto a diario, este flamante Zulay trae muchas novedades. "Nos hemos sentado los tres hermanos y hemos decidido que vamos a evolucionar un poco más todas las líneas que ofrecemos, tanto en bollería, como en pastelería, por supuesto en el pan y también en el café, que seguirá siendo de especialidad. En este caso, vamos a tener una especialidad por mes, para que el cliente pueda probar un origen diferente mensualmente.

Es importante destacar que la oferta de todos los puntos de venta de Zulay será la misma, pues "vamos a aprovechar una actualización de la carta de salados, bollería y pastelería de las otras tiendas para ponerlo en conjunto en todas. Aquí, en la de la calle Viana, tendremos algunas opciones fuera de carta, como novedad. Pero los titulares de cada sección seguirán siendo los mismos". Bryan adelanta algo que tocaremos en otro reportaje: una pequeña e ilusionante revolución en la oferta salada de las tiendas.

Los tres hermanos junto a sus abuelos Ciela y Andrés, en el horno familiar de Fuencaliente. / E.D.

Es apasionante asistir a la evolución que experimenta esta empresa familiar, desde ese origen humilde en Fuencaliente hasta la actualidad, con unos 48 empleados. Esa valiosa semilla que plantó el abuelo de los tres hermanos, Andrés Santos, en sus nietos, y que ellos la están haciendo crecer con una valentía y talento que parece no tener techo.

El origen, innegociable

Bryan Medina reconoce que esta apertura es especial, muy emocionante. "A diferencia de los otros puntos de venta, este lo hemos hecho con mucha calma. Llevamos muchos meses madurando este proyecto, está reposado. Le hemos puesto especial atención al interiorismo, pero también al sistema de trabajo y la experiencia del cliente, que hemos ajustado partiendo del funcionamiento de las otras tiendas, mejorando lo que había que mejorar y quedándonos con lo que funciona a la perfección".

Oferta salada en una de las tiendas. / E.D.

Lo que es evidente, es que la esencia de este Zulay, al igual que en el resto de tiendas, es innegociable. "El cliente estará en un sitio reconocible, un hogar con nuestras fotos familiares, que marcan la trayectoria que nos ha hecho crecer. Nunca nos vamos a alejar del origen, más bien lo contrario, creo que cada vez estamos más cerca. Además, y sin dar muchos detalles para que los clientes se lleven la sorpresa, el local está pensado para darle protagonismo total al producto, que estará de frente y más expuesto que nunca".

Así pues, el próximo sábado 15 de noviembre la empresa familiar escribe un nuevo capítulo en su imparable trayectoria. Un capítulo que ya adelanta muchas cosas, todas buenas. Y ahora que la Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina, los hermanos Medina Santos han querido tener el enésimo guiño con su fiel clientela: los primeros 50 clientes que acudan a la inauguración, se llevarán un tesoro navideño, el célebre panettone de Zulay. Estaremos atentos.