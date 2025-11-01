El Altillo y su gran misión: tener la mejor tapa de España

Los amantes de las tapas y pinchos, emblemas gastronómicos de España, tienen una cita marcada en rojo en el calendario: 10, 11 y 12 de noviembre. 46 cocineros nacionales y 16 chefs internacionales competirán por los títulos Nacional y Mundial de Tapas en Valladolid, que se convertirá en la capital internacional de la deliciosa cocina en miniatura.

Entre ese selecto club de privilegiados cocineros, se encuentra un palmero, Josué Martín, al frente del restaurante El Altillo, que no para de cosechar éxitos desde su apertura. El joven cocinero está exultante desde que le comunicaron su presencia en la gran final. "Me pilló por sorpresa, es un concurso bastante importante a nivel nacional, y me lo tomo como un reto, pero también como una experiencia para aprender".

El joven palmero triunfó con una tapa que pasó el filtro, exigente, de la organización del evento. "Se evalúa todo, desde la calidad hasta la viabilidad de que tenga potencial en un restaurante. Por supuesto, la calidad de los productos, la complejidad de la elaboración, el coste máximo, etc.", afirma Josué Martín. De ese concurso en Valladolid saldrá la mejor tapa de España, que tendrá el honor de representar al país en el mundial al siguiente año.

Una ensaladilla especial

La tapa de El Altillo que competirá en el campeonato que se celebra en Valladolid. / E.D.

La tapa en cuestión, de la que tanto orgullo siente Josué, es una ensaladilla de cherne ahumado, con ñame y boniato. "Queremos dar voz a nuestro producto, a nuestra tierra, y por supuesto darle visibilidad a productos olvidados, como el ñame. Tanto Amanda como yo estamos muy ilusionados con la experiencia, y queremos agradecer de corazón a toda la gente que se está volcando con nosotros en nuestra pequeña locura".

El Altillo, que ya tiene tres años de vida, es un local donde "intentamos recoger recetas tradicionales, con una ejecución tradicional, pero sin dar la espalda a creaciones más elaboradas e innovadoras. Nos llena de satisfacción que nos valoren tan bien fuera de la isla, que tengamos esa repercusión nacional. Es un gran hito", resume Josué, visiblemente emocionado.