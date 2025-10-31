Troqué celebra su primer aniversario con un evento sorprendente

En sala lidera el ritmo y la cercanía de un equipo joven y técnicamente muy preciso, Daniel Tejera al frente de cocina y Gabriel Barrios como manager, en una “casa de comidas” contemporánea con terraza y vistas al Atlántico.

El invitado en esta ocasión tan especial será Ramón Guillén (Ramonkey Chef), cocinero privado nacido en Andorra (Teruel) y residente en Ibiza, conocido por una visión atrevida e innovadora de la paella que ha conquistado a celebridades y redes sociales. Su formato implica a los comensales en el propio ritual del arroz y combina técnica contemporánea con respeto por la tradición; ha cocinado para figuras como Marcos Llorente, Paco Alcácer, Ousmane Dembélé, Vicky Martín Berrocal o Lola Índigo.

El equipo de Troqué aprovecha también la ocasión para dar a conocer la nueva carta de temporada de invierno con imprescindibles como: los piquillos rellenos de guiso de rabo de toro, el mero a la brasa con cogollo de lechuga al grill o el tomahawk de cerdo ibérico a la parrilla con puré de boniato.

1 Y 2 de noviembre (13:30h–16:30h)

Troqué y Ramonkey Chef celebran “Fuego Cruzado: Dos cocinas, una sola llama”: almuerzo con aperitivos de Troqué, paellas de autor, DJ en directo y una hora de barra libre de cerveza y sangría por 35€. Aforo limitado.