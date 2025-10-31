Planes
Troqué celebra su primer aniversario con un evento sorprendente
Desde su apertura Troqué defiende una lectura actualizada de platos clásicos españoles de todos los tiempos
En sala lidera el ritmo y la cercanía de un equipo joven y técnicamente muy preciso, Daniel Tejera al frente de cocina y Gabriel Barrios como manager, en una “casa de comidas” contemporánea con terraza y vistas al Atlántico.
El invitado en esta ocasión tan especial será Ramón Guillén (Ramonkey Chef), cocinero privado nacido en Andorra (Teruel) y residente en Ibiza, conocido por una visión atrevida e innovadora de la paella que ha conquistado a celebridades y redes sociales. Su formato implica a los comensales en el propio ritual del arroz y combina técnica contemporánea con respeto por la tradición; ha cocinado para figuras como Marcos Llorente, Paco Alcácer, Ousmane Dembélé, Vicky Martín Berrocal o Lola Índigo.
El equipo de Troqué aprovecha también la ocasión para dar a conocer la nueva carta de temporada de invierno con imprescindibles como: los piquillos rellenos de guiso de rabo de toro, el mero a la brasa con cogollo de lechuga al grill o el tomahawk de cerdo ibérico a la parrilla con puré de boniato.
1 Y 2 de noviembre (13:30h–16:30h)
Troqué y Ramonkey Chef celebran “Fuego Cruzado: Dos cocinas, una sola llama”: almuerzo con aperitivos de Troqué, paellas de autor, DJ en directo y una hora de barra libre de cerveza y sangría por 35€. Aforo limitado.
