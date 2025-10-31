Está Rico, entre las 5 mejores hamburguesas de España: un reconocimiento a la obsesión por la perfección

La hamburguesería Está Rico sigue consolidándose como una referencia nacional en el mundo de las haburguesas. Tras arrasar en los principales campeonatos del sector, acaba de ser reconocida como una de las TOP 5 mejores hamburgueserías de España según el prestigioso ránking 50 mejores burger, un logro que refleja el nivel de excelencia y pasión que define a su fundador, Francisco Álvarez.

El recorrido de Está Rico durante este año ha sido imparable:

•⁠ ⁠Campeones nacionales del Burger Showdown 2024, imponiéndose a hamburgueserías de todo el país.

•⁠ ⁠Primer puesto en el Burgerfest Santa Cruz, donde su propuesta fue aclamada tanto por el jurado como por el público.

•⁠ ⁠Nombrados entre las 5 mejores hamburgueserías de España, un reconocimiento que consolida su posición en el panorama gastronómico nacional dejando a Canarias en el panorama nacional.

Estos reconocimientos no son casualidad, sino el resultado de una obsesión constante por la calidad y la innovación. Francisco Álvarez, CEO y alma creativa de la marca, dedica su vida a la búsqueda del sabor perfecto:

“No creemos en la hamburguesa perfecta, creemos en seguir mejorándola cada día. Por eso viajamos, probamos, investigamos y nos inspiramos en diferentes culturas para crear recetas que la gente recuerde”, explica Álvarez.

Con una filosofía que mezcla materia prima de primera, recetas únicas y una actitud auténtica y callejera, Está Rico se ha ganado un lugar entre las hamburgueserías más influyentes del país.

Lo que empezó como un pequeño local con mucha personalidad se ha convertido en un referente gastronómico que representa una nueva generación de hamburgueseros: los que cocinan con alma, carácter y cero conformismo.