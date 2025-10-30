Vídeoreceta de la semana: Berenjena rellena de carne molida

Y que admite múltiples variantes. Se elabora partiendo de berenjenas partidas a la mitad, a las que se les retira su carne para crear una “barquita”. Esa pulpa se sofríe junto con carne molida, cebolla, ajo, tomate y especias como pimienta, comino o pimentón.

Luego, la mezcla se coloca nuevamente dentro de las mitades de berenjena, se cubre con bechamel y queso rallado, y se hornea hasta que esté dorada y gratinada.

El resultado es un plato jugoso, aromático y reconfortante, con el contraste entre la suavidad de la berenjena, la intensidad de la carne y la cremosidad de la bechamel.

Ingredientes:

2 berenjenas

300 g de carne molida (mitad cerdo, mitad ternera)

1 cebolla

1 pimiento verde

1 zanahoria

2 dientes ajo

2 cucharadas de salsa de tomate

Sal marina

Pimienta

Aceite de Oliva

Para la bechamel:

1/2 l de leche

50 g de harina

50 g de mantequilla

Nuez moscada

Queso rallado

Elaboración: