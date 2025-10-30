Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Berenjena rellena de carne molida
Hoy toca plato tradicional, sabroso y equilibrado que combina vegetales y proteína en una sola preparación
Y que admite múltiples variantes. Se elabora partiendo de berenjenas partidas a la mitad, a las que se les retira su carne para crear una “barquita”. Esa pulpa se sofríe junto con carne molida, cebolla, ajo, tomate y especias como pimienta, comino o pimentón.
Luego, la mezcla se coloca nuevamente dentro de las mitades de berenjena, se cubre con bechamel y queso rallado, y se hornea hasta que esté dorada y gratinada.
El resultado es un plato jugoso, aromático y reconfortante, con el contraste entre la suavidad de la berenjena, la intensidad de la carne y la cremosidad de la bechamel.
Ingredientes:
- 2 berenjenas
- 300 g de carne molida (mitad cerdo, mitad ternera)
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 1 zanahoria
- 2 dientes ajo
- 2 cucharadas de salsa de tomate
- Sal marina
- Pimienta
- Aceite de Oliva
Para la bechamel:
- 1/2 l de leche
- 50 g de harina
- 50 g de mantequilla
- Nuez moscada
- Queso rallado
Elaboración:
- Cortamos las berenjenas por la mitad, les practicamos unos cortes en la carne, sin llegar a la piel y las horneamos 20 minutos a 200° calor arriba y abajo. Cuando estén las dejaremos templar.
- Calentamos la mantequilla y rehogamos en ella la harina. Mezclando muy bien para que no quede cruda, pero con cuidado de no quemarla. Cuando veamos que esté formada la textura tipo crema, apagamos el fuego y dejamos atemperar.
- Cortamos muy fina la cebolla, zanahoria, pimiento y ajos, salamos y pochamos en una sartén con aceite caliente.
- Retiramos la carne de las berenjenas (reservando la piel entera) y picamos muy bien.
- Cuando la verdura comience a estar blandita, añadimos la carne de las berenjenas y dejamos hacer unos 15 minutos todo junto.
- Pasado este tiempo, salpimentamos la carne y la añadimos al guiso.
- Pasados unos diez minutos incorporamos la salsa de tomate y hacemos unos cinco minutos más para que mezclen sabores.
- Dejamos reposar lo anterior y hacemos la bechamel.
- Para ello calentamos la leche.
- Calentamos la mezcla anterior de mantequilla y harina y vertemos la leche caliente removiendo bien hasta alcanzar la textura deseada. Entonces le damos un toque de sal y nuez moscada.
- Añadimos un poco de esta bechamel al relleno de las berenjenas para que nos resulte más cremoso.
- Ya podemos rellenar las berenjenas.
- Las cubrimos con bechamel, queso rallado y a gratinarlas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud
- Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
- AluaSoul Costa Adeje celebra su primer aniversario consolidado como referente de hospitalidad, calidad y diversidad en Tenerife
- A prisión cuatro de los ocho últimos detenidos de la banda de Añaza por el brutal asesinato en Tenerife
- La gran industria cárnica apuesta por la sostenibilidad y la innovación
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- Ya son 13 los procesados de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto
- Buscan al autor del apuñalamiento de un joven en Tenerife