Vídeoreceta de la semana: Croquetas de salmón sobrante (plato de aprovechamiento)

Nacen como una forma de aprovechar sobras —de carne, pescado, jamón, pollo, verduras o incluso guisos—. En esta ocasión hemos reconvertido un rico salmón con mostaza y miel.

La croqueta perfecta: Hay tres ingredientes que no pueden faltar: técnica, paciencia y sabor. Y eso se logra con un buen relleno, de textura cremosa y una fritura que dé un aspecto dorado, crujiente y, si puede ser, cero aceitoso.

Ingredientes:

1 lomito de salmón sobrante de la semana 2 huevos sancochados 1 papa mediana 1/2 vaso de leche 2 cucharadas de queso en polvo Sal marina Pimienta negra molida Aceite de girasol Pan rallado Huevo batido

Elaboración: