Cuatro estrellas Michelin canarias iluminan el V aniversario de Scandal Dinner Show

La noche del 18 de octubre, el hotel GF Victoria, en Costa Adeje, se transformó en un escenario donde la alta cocina y el arte escénico se fundieron en una experiencia difícil de repetir. Bajo el título El Capítulo Prohibido, Scandal Dinner Show celebró su quinto aniversario con una velada que combinó la emoción de un espectáculo en vivo con una cena diseñada por cuatro de los cocineros más prestigiosos del Archipiélago, todos ellos distinguidos con una estrella Michelin. Una conjunción excepcional que hizo vibrar a los asistentes durante más de tres horas de música, luces y sabor.

El acceso al evento ya anunciaba lo que sería una noche memorable. En la zona exterior del hotel, el ambiente estaba cuidadosamente iluminado y los asistentes fueron recibidos con la elegancia propia de las grandes citas. El sonido de las copas brindando, las risas y la expectación presagiaban que lo que estaba por venir trascendería cualquier celebración convencional.

Sala durante el espectáculo. / E.D.

Poco después, Scandal abrió sus puertas. La voz de una de las cantantes, profunda y envolvente, dio comienzo al show mientras los comensales tomaban asiento ante mesas perfectamente dispuestas. A continuación, subieron al escenario Gustavo Javier Hernández, director del hotel, y María Victoria López, presidenta del Grupo Fedola, para dar la bienvenida y agradecer la presencia de los asistentes.

Durante su intervención, Hernández destacó «la importancia de exaltar la gran oferta gastronómica de Canarias», subrayando el valor de reunir en una misma mesa tanta creatividad local. Por su parte, María Victoria López recordó que desde el grupo «les gusta apostar por el talento», palabras que marcaron el tono de la velada.

Desde el inicio, el ritmo de la música y la precisión del servicio se entrelazaron con naturalidad. Mientras los bailarines daban vida a coreografías cargadas de fuerza y sensualidad, llegaban a la mesa los primeros bocados de una cena que, más que acompañar al show, lo complementaba.

Cuatro estrellas, una cena

El menú, creado para la ocasión, reunió la destreza y el saber hacer de Jesús Camacho, Adrián Bosch, Víctor Suárez y Borja Marrero, cuatro cocineros canarios que suman entre todos cuatro estrellas Michelin —además de una estrella verde— y que representan la riqueza y el dinamismo de la gastronomía del Archipiélago. Cada uno firmó dos pases dentro de un recorrido de ocho propuestas —seis saladas y dos dulces— que dialogaban entre sí con coherencia y personalidad.

Uno de los equipos de cocina. / E.D.

El primer bocado llevó la firma de Jesús Camacho, chef de Donaire, el restaurante ubicado en el propio GF Victoria. Su propuesta, un choux relleno de tartar de atún embarrado en mojo rojo, con cremoso de papa bonita y praliné de maní, fue una declaración de intenciones. Pastelería salada en su máxima expresión, donde la técnica y la sensibilidad se daban la mano en un solo gesto.

El segundo pase, de Adrián Bosch, fue una auténtica Oda al mar. Gamba canaria, percebe, almeja y caviar descansaban sobre un delicado velo elaborado con el agua de su propia cocción. Un plato sencillo y de sabor profundo que evocaba la memoria marinera del Atlántico. En boca, la textura melosa del marisco y la salinidad del conjunto confirmaban el respeto por el producto que tanto caracteriza al chef de San Ho.

Uno de los platos presentados. / E.D.

Borja Marrero, desde su restaurante Muxgo, en Las Palmas de Gran Canaria, llevó al escenario su filosofía de sostenibilidad con un brócoli a la llama con pil pil de suero y vinagrera. Tres bocados que resumían su manera de entender la cocina: respeto absoluto por el entorno y por los excedentes que transforman lo cotidiano en alta gastronomía. Continuó con su segunda creación, un mejillón macerado en aceite de pipa de almendro quemada con sopa de cebolla tatemada, en el que el ahumado y los matices torrefactos creaban una armonía profunda entre el mar y la tierra.

El ecuador del espectáculo llegó con la propuesta de Víctor Suárez, chef del restaurante Haydée, que presentó un cherne negro en mojo hervido, espuma de pil pil y polvo de lima kaffir. Fue, sin duda, uno de los pases más celebrados: potente, equilibrado y en su punto exacto de cocción. El mojo, picante y aromático, marcaba el punto de inflexión de la cena, mientras la sala, bañada en luces rojizas y con la música creciendo en intensidad, acompañaba la escena con una energía palpable.

Adrián Bosch, durante el evento. / E.D.

A continuación, Adrián Bosch regresó a escena con un pichón de Bresse reinterpretado. La carne, tierna y ahumada, se servía junto a encurtidos y guisantes lágrima que aportaban frescor. Un plato que equilibraba potencia y sutileza, y que se disfrutó mientras la puesta en escena alcanzaba uno de sus momentos más vibrantes: acrobacias en el aire, pintura neón y sensualidad.

Los postres, encargados de cerrar la velada, mantuvieron el nivel. Víctor Suárez presentó su ya icónico Plátano, un guiño al producto de las islas, con interior de helado de plátano y bergamota. Y como broche final, Jesús Camacho regresó con su Pad Thai dulce, elaborado con chocolate con leche, curry rojo, lima y sésamo negro. Un juego de texturas y contrastes que llevó la cena a un desenlace exótico y perfectamente medido.

El recorrido se acompañó de un maridaje de vinos canarios, una selección que subrayó el protagonismo del territorio y armonizó cada pase con precisión y coherencia.

Borja Marrero, la noche del evento. / E.D.

A lo largo de la noche, los propios chefs subieron al escenario para presentar algunas de sus elaboraciones y agradecer la oportunidad de compartir esta cita irrepetible. Cada uno aportó su visión y su sello, reforzando la idea de que la gastronomía canaria vive una etapa de madurez y creatividad sin precedentes.

Una declaración de amor a la gastronomía canaria

A medida que el espectáculo avanzaba, la sala se llenaba de energía. La voz en directo, la iluminación cambiante y la complicidad del público creaban una atmósfera vibrante, en la que cada número encontraba su momento. Entre una actuación y otra, breves pausas musicales animaban a los asistentes a levantarse, bailar y disfrutar sin formalidades. El ambiente se tornó cercano, relajado y festivo, reflejo de una noche que se vivía con alegría compartida.

El clímax llegó con el cierre del show: un baile grupal que reunió sobre el escenario a todo el elenco de artistas y al equipo de servicio, que se sumó entre aplausos y ovaciones del público. Fue el broche perfecto para una cita en la que gastronomía y ocio se fundieron con naturalidad.

El espectáculo fue un éxito. / E.D.

Cuando las luces se encendieron y el reloj marcó el final, quedó la sensación de haber asistido a una cita inolvidable en la que la cocina canaria se elevó gracias a la creatividad y el talento de sus cocineros más reconocidos. Scandal no solo celebró su quinto aniversario, sino la capacidad de convertir el arte y la gastronomía en una experiencia única.

La noche del 18 de octubre no fue solo un aniversario; fue una declaración de amor a la gastronomía de Canarias, servida entre luces, voces y erotismo. Una velada para el recuerdo que convirtió cada bocado en parte de ese «capítulo prohibido» que, sin duda, todos los presentes querrán volver a leer.