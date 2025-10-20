La tecnología que ayuda a los viticultores canarios a adaptarse al cambio climático

Con el reto del cambio climático cada vez más presente, la plataforma VidDATA ha sido concebida como una herramienta clave para que los viticultores de las islas puedan optimizar sus decisiones agronómicas, anticiparse a los riesgos y preservar la viña con mayor resiliencia.

Esta iniciativa, promovida por el Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), surge como un puente entre la ciencia climática, la innovación tecnológica y el mundo agrícola.

Origen y propósito de la herramienta

VidDATA se despliega como una plataforma pionera dirigida al sector vitivinícola en Canarias, cuyo objetivo principal es ofrecer soporte técnico y estratégico fundamentado en datos climáticos de alta resolución. La herramienta permite consultar información en tiempo real sobre condiciones climáticas, proyectar escenarios futuros, generar índices agroclimáticos, analizar la evolución histórica del clima y simular costes de producción vitivinícola. En otras palabras, busca traducir una gran masa de datos en resultados operativos concretos para que los viticultores puedan gestionar sus viñedos con una visión anticipada.

Iter, en Tenerife. / E.D.

El proyecto cuenta con financiación pública y ha sido desarrollado en consorcio con distintos grupos universitarios y tecnológicos del archipiélago, como los equipos ITED, ECOAGROCAN, Grupo GOTA, la Universidad de La Laguna y las Denominaciones de Origen vitivinícolas. Esta colaboración multisectorial refuerza la idea de que ésta no es una herramienta aislada, sino un nodo de interacción entre el conocimiento académico, las instituciones locales y el sector primario.

Principales funcionalidades de la plataforma

La herramienta ofrece un abanico de funcionalidades orientadas a transformar datos en decisiones:

Consulta climática en tiempo real

Los usuarios pueden acceder a valores meteorológicos y predicciones en sus parcelas, lo que posibilita ajustar tareas agronómicas —como riego, tratamientos o poda— conforme a las condiciones inmediatas del entorno.

Análisis histórico y evolución del clima

La herramienta incorpora series de datos que permiten visualizar cómo han cambiado variables como temperatura, precipitaciones o humedad en determinadas áreas vitivinícolas. Así, los técnicos pueden detectar tendencias, anomalías y riesgos emergentes.

Simulación y modelado climático

Utiliza modelos de alta resolución, ejecutados en el superordenador TEIDE-HPC, para proyectar escenarios futuros. Esto permite anticipar condiciones extremas o nuevas situaciones que podrían afectar el viñedo.

Identificación de zonas óptimas

A partir del análisis espacial, la plataforma puede sugerir en qué zonas resulta más viable cultivar vid bajo diferentes escenarios, considerando factores como altitud, exposición, suelos o microclima local.

Índices agroclimáticos y trazabilidad

Integra índices que combinan variables meteorológicas con parámetros agronómicos del viñedo para cuantificar riesgos, calidad potencial o necesidades hídricas. Además, conecta estos datos con las Denominaciones de Origen para relacionar condiciones climáticas con resultados productivos, cerrando el ciclo desde la predicción hasta la cosecha.

Cuadros de mando interactivos

La interfaz presenta decenas de paneles visuales que permiten explorar información por capas, comparar periodos, generar mapas y facilitar la interpretación de los datos para técnicos y viticultores.

Retos climáticos que enfrenta la vitivinicultura canaria

La vitivinicultura en Canarias está inmersa en un panorama particularmente vulnerable. Las islas están expuestas a una alta variabilidad climática, a fenómenos extremos como olas de calor, sequías prolongadas, lluvias intensas o heladas puntuales. Estas condiciones pueden comprometer la producción, la calidad de la uva y la viabilidad futura de ciertos terruños.

Planta afectada por filoxera. / E.D.

Además, contamos con la presencia de filoxera y la incertidumbre de cómo va a afectar esto al futuro del sector.

Ante este contexto, la capacidad de anticipación y adaptación se convierte en un pilar de supervivencia para los viñedos. Solo disponiendo de información local, actualizada y proyectada a futuro, los vitivinicultores pueden ajustar prácticas culturales —riego, poda, trasplante, variedades— para afrontar escenarios más hostiles.

En este sentido, la aparición de esta aplicación representa una respuesta concreta: una herramienta que permite traducir la incertidumbre climática en decisiones informadas.

Impacto esperado para los vitivinicultores

Esta aplicación supone un cambio profundo en la gestión vitivinícola de Canarias, ya que permite a los agricultores tomar decisiones más precisas basadas en datos reales de sus parcelas, optimizando cada tarea del viñedo y reduciendo los riesgos asociados a la variabilidad climática. Al mejorar la planificación y el uso de recursos como el agua o los insumos agrícolas, se incrementa la eficiencia operativa y se avanza hacia una producción más sostenible y rentable.

Viñedos en Tenerife. / E.D.

Además, la capacidad de la plataforma para simular escenarios futuros otorga a los viticultores una mayor resiliencia frente al cambio climático, facilitando la adaptación de sus prácticas y la elección de estrategias a largo plazo. VidDATA también contribuye a elevar la calidad y la trazabilidad de los vinos, al vincular las condiciones climáticas con los resultados productivos, y refuerza la cooperación entre administraciones, universidades y productores, consolidando un ecosistema vitivinícola más sólido, innovador y preparado para los retos del futuro.

Visión de futuro

El enfoque de no solo se limita al presente. La metodología puede aplicarse a otros cultivos sensibles al clima, como el plátano o el aguacate, y complementarse con sensores de campo o estaciones IoT que generen datos en tiempo real.

Además, el intercambio de información entre regiones podría favorecer una visión integral del cambio climático en el archipiélago, fomentando el aprendizaje colectivo y la cooperación entre productores.

Si la plataforma demuestra su utilidad y sostenibilidad, podría servir de modelo para regiones vitícolas vulnerables en otras partes del mundo, especialmente en zonas insulares o volcánicas.

Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com o a través de @thefoodtagram.