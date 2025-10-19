La Penúltima y nos vamos
Podcast | Así nació The Roots, el sorprendente asador argentino de Tenerife
Son célebres sus asados a la cruz de los domingos, y el evento anual que organiza en la plaza de La Esperanza, pero, ¿cómo surgió esta idea?
Roberto Poleo es un tipo imponente. De gran corpulencia física y veterano jugador de rugby, decidió dar un giro a su vida y cumplir un sueño más allá del terreno de juego: abrir un asador argentino especial, en un lugar alejado del bullicio urbano y con un concepto único. Lo que parecía una aventura un tanto loca, se ha convertido en un deseado refugio con unos cortes de carne fantásticos, una buena selección de vinos y una variada representación de cervezas artesanas. A todo esto hay que sumar su próximo gran proyecto, un wine bar en pleno casco urbano de La Laguna que pretende seguir el mismo camino de éxito, y que Poleo comparte en exclusiva para los oyentes de este programa. Imprescindible.
