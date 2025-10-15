Vídeoreceta de la semana: Increíbles huevos rotos con langostinos

Los huevos rotos con jamón constituyen un gran invento. Ahora, si quieres darle un vuelta y probar con otra cosa, yo re recomiendo estos que hice con langostinos. Otro nivel. En casa ya los hemos hecho varias veces y no nos cansamos de esa mezcla tan sabrosa, el gusto a ajillo, la untuosidad de las yemas….

Ingredientes:

4 papas

20 langostinos

8 huevos

Una cabeza de ajos

Sal marina

Aceite de oliva

Vino blanco seco

Preparación: