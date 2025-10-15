Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Increíbles huevos rotos con langostinos
Como cada semana, te propongo una receta sencilla y repleta de sabor que preparamos mucho en casa y siempre quedamos felices
Los huevos rotos con jamón constituyen un gran invento. Ahora, si quieres darle un vuelta y probar con otra cosa, yo re recomiendo estos que hice con langostinos. Otro nivel. En casa ya los hemos hecho varias veces y no nos cansamos de esa mezcla tan sabrosa, el gusto a ajillo, la untuosidad de las yemas….
Ingredientes:
- 4 papas
- 20 langostinos
- 8 huevos
- Una cabeza de ajos
- Sal marina
- Aceite de oliva
- Vino blanco seco
Preparación:
- Precalentamos el horno a 200°C
- Pelamos las papas y las cortamos en rodajas de medio centímetro.
- Untamos una bandeja de horno con aceite de oliva y disponemos las papas en ella. Salamos, regamos con más aceite y con un chorrito de vino blanco seco. Al horno unos 35 minutos
- Pelamos los langostinos reservando cabezas y cáscaras y retirándoles el intestino
- Ponemos a calentar unas cuatro o seis cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Añadimos las cabezas y las cáscaras de langostinos y vamos escachándolas conforme se van haciendo.
- Cuando estén, las colamos vertiendo el líquido resultante en otra sartén
- En esa mezcla de aceite y jugo de langostinos, echamos los ajos laminados y esperamos que “bailen”
- En ese momento echamos los langostinos, salamos y damos un par de vueltas retirando la sartén del fuego tan pronto veamos que estén.
- Freímos los huevos procurando que la yema quede líquida. Salamos una vez fritos.
- Las papas ya estarán, así que ponemos los huevos sobre ellos, repartimos los langostinos, regamos con el aceite con ajo y juguito de langostinos ¡y a disfrutarlos!
