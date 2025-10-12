La Penúltima y nos vamos
PODCAST | "Vamos a organizar en Canarias el mayor evento de hamburguesas de Europa"
Bernardo Barrera, el empresario detrás de los eventos de Burger Fest Canarias, anuncia el reto más importante al que se enfrenta
Las hamburguesas ya forman una realidad gastronómica de nuestros tiempos que no hay que infravalorar, pues tiene una capacidad de atracción masiva. Un buen ejemplo de ello, son esos festivales multitudinarios que se celebran en Canarias, llamados Burger Fest, donde una nutrida representación de los locales de hamburguesas en las Islas presentan sus novedades, compiten por lograr el galardón del jurado y, sobre todo, venden muchísimas burgers gracias al tirón de la marca. De ahí que Bernardo Barrera, el empresario detrás de este movimiento, haya anunciado en el podcast gastronómico de Canarias que ya tiene fecha y lugar para celebrar un evento nunca visto a nivel europeo, de una complejidad grande y de una ambición mayor. Un acontecimiento gigante que pondrá al Archipiélago en el foco de todos los amantes de un producto que no para de sumar adeptos. Puede escuchar el programa completo aquí.
