Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Fideuá integral con calamares y langostinos
Un plato sano, generoso, sabroso y para disfrutar en familia. Es una fideuá con la que siempre vamos a quedar satisfechos
En esta receta utilizamos pasta integral, que tiene efectos importantes en la salud, especialmente en el metabolismo, la saciedad y la nutrición general. Y, también importante, ni le añade ni le quita ningún sabor especial. Por lo demás, es una fideuá como una casa de grande y que está sabrosísima.
¿Qué fideo usar?
Todos hemos visto fideuás hechas con fideos de todos los tamaños. Y lo de “fideuá” escrito de mil maneras, por cierto. Pero este no es el debate. Volviendo al tamaño, lo ideal es usar fideos del número1 o del número 2. ¡Pero no sancionan a nadie por usar sus favoritos!
Ingredientes:
- 400 gr. fideo integral fino
- 200 gr. calamares troceados
- 150 gr. langostinos
- 1 l. fumet de pescado
- 1 cebolla
- 4-5 dientes ajo
- 2 cucharadas de tomate natural triturado
- 1 cucharadas carne de pimiento choricero
- Sal marina
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Lo primero que haremos será rehogar los fideos en una paellera apta para horno con aceite de oliva. A fuego no muy fuerte para que no se quemen. Cuando veamos que están tostados, retiramos y reservamos
- En el mismo aceite (añadimos un poco más si hiciera falta) rehogamos a fuego lento la cebolla y los ajos finamente picados. Rectificamos de sal.
- Pasados diez o quince minutos, cuando la verdura esté bien hecha, añadimos el tomate y la carne de pimiento choricero y rehogamos unos minutos más para que se integra todo bien.
- Es el momento de incorporar los calamares, añadir sal marina y mezclar durante seis o siete minutos
- Incorporamos entonces los langostinos, rectificamos de sal marina y, acto seguido, los fideos. Mezclamos e inmediatamente vertemos el caldo caliente
- Dejamos guisar los dos o tres minutos que lleven los fideos y terminamos de hacer en el horno, precalentado a 200°, calor arriba y abajo hasta que los fideos estén en punta y el caldo consumido
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo plan del Teide apuesta por la eliminación del muflón en cinco años
- El dueño de La Chasnera niega que urdiera un complot para comprar una gasolinera en Arafo
- Santa Cruz de Tenerife recupera un tramo de calle cerrado desde hace una década
- Un grupo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se inscribe en el concurso gaditano de chirigotas
- Un concejal de Los Silos, herido tras caer varios metros durante las labores de extinción de un incendio
- ¿Qué se puede hacer en el carril bici desmantelado?: Santa Cruz de Tenerife decidirá esta semana los usos permitidos
- Así actuaba en Tenerife la red de fraude alimentario desmantelada por la Guardia Civil en la operación OPSON XIV
- El fichaje de Álvaro González: una videollamada de Felipe, una antigua coincidencia con Cervera en Santander y el reto de subir con el CD Tenerife