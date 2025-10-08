Vídeoreceta de la semana: Fideuá integral con calamares y langostinos

En esta receta utilizamos pasta integral, que tiene efectos importantes en la salud, especialmente en el metabolismo, la saciedad y la nutrición general. Y, también importante, ni le añade ni le quita ningún sabor especial. Por lo demás, es una fideuá como una casa de grande y que está sabrosísima.

¿Qué fideo usar?

Todos hemos visto fideuás hechas con fideos de todos los tamaños. Y lo de “fideuá” escrito de mil maneras, por cierto. Pero este no es el debate. Volviendo al tamaño, lo ideal es usar fideos del número1 o del número 2. ¡Pero no sancionan a nadie por usar sus favoritos!

Ingredientes:

400 gr. fideo integral fino

200 gr. calamares troceados

150 gr. langostinos

1 l. fumet de pescado

1 cebolla

4-5 dientes ajo

2 cucharadas de tomate natural triturado

1 cucharadas carne de pimiento choricero

Sal marina

Aceite de oliva

Elaboración: