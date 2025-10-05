Brunelli's: un homenaje cárnico para celebrar su década de éxitos

Que esté recomendado en la Guía Michelin no es casualidad, desde luego. Algo de lo que presumir, aunque en esta casa, una década después, la mayor satisfacción es seguir acumulando reconocimientos de los clientes que descubren un sorprendente restaurante de deliciosas vistas al Atlántico y no menos placentera oferta de carnes, con una sala comandada por la omnipresente Elena Martínez, la gran responsable de que todas las mesas estén controladas, el ritmo entre pase y pase sea el adecuado y las sugerencias fuera de carta un acierto.

En mi reciente visita al Steakhouse, un almuerzo, disfruté presenciando una oferta que a pesar de los años en primera línea no ha bajado el nivel. En estos tiempos de éxitos efímeros y propuestas extrañas, cumplir diez años sin desviarse ni un centímetro de la propuesta original no es un milagro, es un trabajo bien hecho. Buen producto, buena ejecución, buena sala, buen equipo. ¿Parece sencillo, verdad? Pues en hostelería esas cuatro palabras juntas ya es algo, lamentablemente, atípico.

Elena Martínez, directora de sala Brunelli's. / Jose Luis Reina

Una sala para disfrutar

Con el mar siempre observando, Brunelli's aprovecha al máximo su privilegiada presencia, haciéndolo partícipe de la experiencia del comensal. Uno de los grandes momentos es cuando deciden 'desnudar' la sala, ofreciendo a los clientes el lujo de asistir a esa simbólica bienvenida del Atlántico a las mesas, despejando el enorme ventanal y dejándonos cara a cara con el gran protagonista del restaurante, junto a sus carnes.

Steak tartar sobre tuétano. / Jose Luis Reina

Había pasado tiempo desde mi última visita, y volví a recuperar sensaciones de aquella primera vez: sala clásica, cortes tratados con el máximo respeto y ese horno único, el Southbend, que durante el proceso de parrillado permite superar los 800 grados, lo que supone que el poro se cierre inmediatamente y en el interior permanezca intacto el sabor y la jugosidad propia de la carne. Disfruté con el steak tartar, perfecto, preparado en mesa. Clásico, sin creatividades prescindibles ni genialidades infumables. Se puede triunfar sin inventos de dudosa efectividad, sólo eligiendo el mejor producto y tratándolo bien, Brunelli's es un ejemplo.

Carpaccio de gambón. / Jose Luis Reina

El encargado de realizarlo tan solo preguntó por el punto de picante deseado, que cuadró perfectamente en el primer intento. Un gran steak tartar servido sobre tuétano, un acierto. A partir de ahí, diferentes opciones, como ese delicioso carpaccio de gambón o la ensalada de higos con queso azul, que sirvió para refrescar antes de la llegada de diferentes cortes de carne, de punto excelente. La directora de sala, Elena, seguía saludando a clientes habituales y recordando sus platos favoritos y a la vez dando la bienvenida a los nuevos. Qué importante es una figura como la suya en un restaurante con aspiraciones a la excelencia, donde la sala es casi tan importante como la cocina.

Uno de los cortes disfrutados. / Jose Luis Reina

La potente tarta de queso ahumado sirvió como final de fiesta en Brunelli's, al que cumplir años le sienta especialmente bien. La llegada del grupo a Santa Cruz de Tenerife es una gran noticia, no solo para la ciudad, también para toda la zona metropolitana, casi huérfana de grandes restaurantes especializados en carnes de este nivel. Mientras llega, siempre nos quedará el Puerto de la Cruz. Un plan ganador.