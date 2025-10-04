Podcast | Erlantz Gorostiza: "Martín Berasategui me cambió la vida"

Fue pionero en alta cocina en Canarias, cuando casi nadie hablaba de estrellas Michelin ni de gastronomía en hoteles de lujo. Hombre de confianza de la leyenda de las cocinas, Martín Berasategui, Gorostiza hace un repaso vital desde su juventud hasta la actualidad, con un hito clave que cambió su vida: el día que conoció al propio Berasategui. Maestro de muchos cocineros, Gorostiza es también un empresario de éxito al frente de su propio distribuidora de vinos, y además un auténtico enamorado de Canarias. El restaurante que lidera, con dos estrellas Michelin, es referencia gastronómica de Canarias, un escenario del que hablamos con calma en este episodio.