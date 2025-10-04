Así es el croissant más grande de todo Canarias: lleva medio metro de pistacho, Lotus o Kinter y está en esta pastelería de Tenerife
La heladería y repostería Siciliana Ducì prepara por encarga este delicioso dulce que solo se pueden comer los más atrevidos
Si eres un amante de los dulces, no puedes dejar de visitar Ducì, la repostería y heladería siciliana ubicada en esta localidad de Tenerife. Este establecimiento ofrece una amplia selección de postres tradicionales, entre ellos, su impresionante croissant XXL, que mide casi medio metro de tamaño.
Elsiciliano_tenerife, un creador de contenido italiano experto en encontrar los mejores restaurantes italianos de Tenerife, ha descubierto un exclusivo rincón de la isla donde se elabora este dulce único que solo está disponible bajo encargo.
Los responsables de Ducí destacan que este exquisito dulce ofrece una amplia variedad de usos, siendo una excelente alternativa a las tradicionales tartas de cumpleaños o como el postre perfecto para cerrar una comida familiar. Este rico dulce hará las delicias de todos los que lo prueben, además, es una opción irresistible para quienes buscan sorprender con algo diferente y delicioso.
El croissant XXL solo está disponible bajo encargo, pero los pasteleros te lo preparan con el máximo cuidado, al "estilo Ducì". La base del postre es un croissant tradicional, de un tamaño comparable al brazo de su cocinero, que se abre y se rellena con una mezcla secreta que combina una base secreta con los siguientes toppings: pistacho, Nutella, Kinder Bueno, chocolate blanco o Lotus, entre otros. Estos se pueden combinar en una unidad.
Los pasteleros rellenan con bastante cantidad de líquido el croissant y lo sellan cuidadosamente. Luego, lo recubren de más toppings como crema de estos sabores y trozos de galletas para darle más textura.
Con este croissant XXL puedes tener el mejor dulce para tus fiestas.
¿Dónde se encuentra Ducì?
La repostería y heladería se encuentra en el número 33 del Paseo Marítimo de Candelaria, en Tenerife. Este acogedor establecimiento no solo destaca por su delicioso croissant, sino que también ofrece una amplia variedad de productos que conquistan el paladar.
Además de sus famosos dulces, la repostería y heladería cuenta con una selección de tartas artesanales, pasteles frescos y helados elaborados con ingredientes de primera calidad.
